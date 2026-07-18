شهریار به تراکتور پیوست
مهاجم ملیپوش فوتبال کشورمان با عقد قراردادی رسمی به تراکتور پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۲۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، شهریار مغانلو، با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان ربیعی اضافه شد.
مغانلو که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال ایران و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد، فوتبال حرفهای خود را از پیکان آغاز کرد و در ادامه پیراهن تیمهای ملوان، سانتا کلارا پرتغال، پرسپولیس، سپاهان و اتحاد کلبا امارات را بر تن کرده است.
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