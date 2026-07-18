شهریار به تراکتور پیوست

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، شهریار مغانلو، با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان ربیعی اضافه شد.

مغانلو که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال ایران و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد، فوتبال حرفه‌ای خود را از پیکان آغاز کرد و در ادامه پیراهن تیم‌های ملوان، سانتا کلارا پرتغال، پرسپولیس، سپاهان و اتحاد کلبا امارات را بر تن کرده است.