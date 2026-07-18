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شهریار به تراکتور پیوست

مهاجم ملی‌پوش فوتبال کشورمان با عقد قراردادی رسمی به تراکتور پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۲۲
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2511 بازدید
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۱
شهریار به تراکتور پیوست

 

 

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، شهریار مغانلو، با امضای قراردادی رسمی به جمع شاگردان ربیعی اضافه شد.

مغانلو که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال ایران و حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد، فوتبال حرفه‌ای خود را از پیکان آغاز کرد و در ادامه پیراهن تیم‌های ملوان، سانتا کلارا پرتغال، پرسپولیس، سپاهان و اتحاد کلبا امارات را بر تن کرده است.

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شهریار مغانلو تراکتور قرارداد تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
8
پاسخ
کی الان اهمیت میده فوتبال دیگه از زندگی خیالیا حذف شده
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