پزشکیان: انسجام میان سران قوا بیسابقه است
در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بیسابقه است.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بیسابقه است.
آقایان اژهای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی میکنند و این همراهی شایسته، گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه میشود که جای تقدیر و حمایت دارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴
مردم دنبال نتیجه هستن، هر انسجامی زمانیکه نتیجه اون مردم در بازار دیدن قابل پذیرش است
همیشه در جنگها اختلافات داخلی جای خود را با انسجام عوض می کند این طبیعت جنگ در هر کشوری است. مثل یک خانواده تا زمانی که خطر بیرونی ندارند اعضای خانواده روی بعضی مسایل اختلاف نظرها و مخالفت های جدی دارند اما بمحض بروز اختلاف اساسی با یک یا چند همسایه، همه اعضای خانواده با هم متحد می شوند علیه مخالف بیرونی . پس این اتحاد را پای مدیریت خودتون نگذارید.