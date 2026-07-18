شهادت مأمور نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد از شهادت یکی از ماموران این شهرستان با اصابت گلوله به پیشانی خبرداد.

محمد مهدی شرفیان شنبه ۲۷ تیر افزود: ساعت ۵.۳۰ بامداد امروز ماموران پاسگاه دمچنار در اجرای دستور قضایی برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان یک درگیری، به منطقه عشایری «زنگوا» اعزام شدند.

وی ادامه داد: به محض ورود و پیاده شدن نیروها، افراد ناشناس به سمت آنان تیراندازی کردند که در این حادثه، ستوان یکم «رحمت‌الله سجادی مهر» از ناحیه پیشانی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد، شرفیان تصریح کرد: ضاربان مسلح با خودرو از صحنه متواری شدند که بلافاصله طرح مهار در سطح استان اجرا و دو نفر دستگیر و به یگان منتقل شدند که گزارش تکمیلی این موضوع متعاقباً اعلام خواهد شد.