انفجار لوله گاز در نزدیکی بیمارستان دی
پیش از ظهر امروز هنگام انجام عملیات عمرانی در خیابان نزدیک بیمارستان دی در میدان ونک تهران، ترک در خط انشعاب لوله گاز باعث ایجاد صدای انفجار شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۱۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس اعلام «قدرتالله محمدی» رئیس آتشنشانی تهران علت این انفجار، ایجاد ترک در خط انشعاب اصلی ۶ اینچی لوله گاز هنگام عملیات عمرانی در حاشیه پیادهرو بوده است.
به گفته وی، ماموران آتش نشانی در عرض سه دقیقه به محل رسیده و گاز را تخلیه میکنند و این حادثه مصدوم و فوتی نداشته است.
یک منبع آگاه در بیمارستان گفت محل حادثه با بیمارستان فاصله داشته و آسیبی به این بیمارستان نرسیده است.
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