انفجار لوله گاز در نزدیکی بیمارستان دی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس اعلام «قدرت‌الله محمدی» رئیس آتش‌نشانی تهران علت این انفجار، ایجاد ترک در خط انشعاب اصلی ۶ اینچی لوله گاز هنگام عملیات عمرانی در حاشیه پیاده‌رو بوده است.

به گفته وی، ماموران آتش نشانی در عرض سه دقیقه به محل رسیده و گاز را تخلیه می‌کنند و این حادثه مصدوم و فوتی نداشته است.

یک منبع آگاه در بیمارستان گفت محل حادثه با بیمارستان فاصله داشته و آسیبی به این بیمارستان نرسیده است.