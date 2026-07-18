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کد خبر:۱۳۸۵۳۱۲
کد خبر:۱۳۸۵۳۱۲
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نبض خبر

لحظات دریبل پاتریوت توسط بالستیک‌های ایران

تصاویر نشان می‌دهند که حداقل دو موشک بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی موفق سلطی در اردن اصابت کرده‌اند. چندین موشک رهگیر MIM-104 پاتریوت را می‌توان در حال پرتاب مشاهده کرد، اما حداقل دو موشک ایرانی توانستند از دفاع هوایی عبور کرده و به پایگاه اصابت کنند. با وجود اینکه ایران نسبتاً تعداد کمی موشک بالستیک شلیک کرده است، به نظر می‌رسد که میزان موفقیت حملات ایران در چند روز گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.
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