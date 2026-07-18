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امتحانات برخی دانشگاه‌های جنوب کشور مجازی شد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که در پی شرایط اخیر و با صدور مجوزهای لازم، امتحانات دانشگاه‌های برخی استان‌های جنوبی کشور به‌صورت مجازی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۱۱
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امتحانات برخی دانشگاه‌های جنوب کشور مجازی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که امتحانات دانشگاه‌های استان خوزستان در خردادماه مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برگزار شده است.

این وزارتخانه همچنین با اشاره به آسیب‌های ناشی از شرایط اخیر در برخی مناطق جنوبی کشور، اعلام کرد که امتحانات دانشگاه‌های استان‌های هرمزگان، بوشهر و نوار جنوبی استان سیستان و بلوچستان از جمله شهرستان چابهار، بر اساس مجوز‌های صادرشده به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

وزارت علوم ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آزمون‌ها با هدف حفظ روند آموزشی و در نظر گرفتن شرایط دانشجویان و مراکز آموزش عالی انجام شده است.

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امتحانات مجازی دانشگاهها استان خوزستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
3
پاسخ
باید لغو بشه همه ایران همه امتحانات
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