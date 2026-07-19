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بروجردی در گفتگو با تابناک:

ترامپ با حمله به زیرساخت‌ها مرتکب جنایت شد / کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا باید پاسخگو باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در محل پل‌های هدف قرار گرفته در جنوب کشور، حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی را نشانه «جهالت، حماقت و جنایت» ترامپ دانست و تأکید کرد کشورهای منطقه که پایگاه‌هایشان در اختیار آمریکا قرار گرفته نیز باید پاسخگوی این تجاوز باشند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۱۰
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6432 بازدید
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۸

ترامپ با حمله به زیرساخت‌ها مرتکب جنایت شد / کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا باید پاسخگو باشند

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به اینکه در محل پل‌های تخریب‌شده در جنوب کشور، حضور دارد، اظهار کرد: این منطقه در شاهراه اصلی جاده جنوب قرار دارد؛ مسیری که از بندرعباس به لارستان، جهرم و شیراز منتهی می‌شود. شب گذشته به منطقه آمدم و اکنون در محل پل‌های تخریب‌شده حضور دارم.

وی افزود: این اقدام، نشان‌دهنده جهالت، حماقت و جنایت ترامپ است؛ زیرا برخلاف همه مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای را که هیچ‌گونه کاربری نظامی ندارد، هدف حمله قرار داده‌اند تا مردم دچار استیصال شوند و ارتباط جنوب با مرکز استان قطع شود.

بروجردی ادامه داد: اما از هوشمندی ایرانیان غافل بودند. هوشمندی ملت ایران بسیار فراتر از این تفکرهای غلط آمریکایی است. متخصصان کشور تنها ظرف چند ساعت مسیر جایگزین را بازگشایی کردند و حتی برای یک ساعت نیز تردد خودروها متوقف نشد تا در ادامه، عملیات ترمیم پل‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود.

کشورهای میزبان آمریکا باید پاسخگو باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: پاسخ این جنایت باید داده شود. با توجه به اینکه این عملیات از فضای کشورهای منطقه و با استفاده از امکانات و پایگاه‌های مستقر در خاک این کشورها انجام شده است، این کشورها نیز باید پاسخگوی اقدامات آمریکا باشند.

ترامپ با حمله به زیرساخت‌ها مرتکب جنایت شد / کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا باید پاسخگو باشند

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بر اساس اصل عمل متقابل، روزی اقدامی علیه این کشورها صورت گیرد، نباید معترض باشند؛ زیرا این جنایت توسط آمریکا با استفاده از امکانات و پایگاه‌های موجود در خاک آنها انجام شده است.

به گزارش تابناک، شامگاه پنج‌شنبه و بامداد جمعه پل کهورستان در شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان هدف حمله آمریکا قرار گرفت؛ پلی که بر روی رودخانه شور قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی میان بندرعباس، غرب هرمزگان، لارستان فارس و در نهایت مرکز کشور به شمار می‌رود.

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علاءالدین بروجردی تجاوز آمریکا ایران جنگ ایران خبر فوری تابناک لارستان کمیسیون امنیت ملی خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
21
34
پاسخ
به عنوان یک ناظر عادی که چک میکردم، اکثر هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی از پایگاههای الخرج عربستان، العدید قطر و ابوظبی امارات بلند میشدند و در عملیات علیه ایران مشارکت میکردند و میکنند. این سه کشور کاملا میتوانند طبق قوانین بین المللی مورد اصابت ایران قرار گیرند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
پس آمریکا ناوهای خود را برای ماهیگیری به منطقه آورده است و هیچ چنگنده ای لز روی ناوها پرواز نمی کند!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
علاوه بر این، بنادر عربستان و عمان هم در پشتیبانی و تدارک عملیات ناوهای آمریکایی، مشارکت دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
4
پاسخ
تندروهای جنگ طلب باید پاسخگو باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
2
پاسخ
من موندم چرا فقط تهدید بزنید آب شیرین کن و نیروگاه‌های برق را باخاک یک سان کنید
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
1
پاسخ
باید سوخت رسانها و ناوها از کار بیندازیم همچنین کاخ یکی از حکام اردن یا کویت کاسه لیس آمریکا باید با خاک یکسان شود باید ب اعراب ضربه بزنیم حساب کار دستشون بیاد آمریکا ول کن نیست..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
فکر نمی‌کنید هدفی داره از زدن زیرساختها؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
3
پاسخ
این کمسیون امنیت ملی چند عضو داره؟

دقیقا کارشون چیه اینها ؟!

چرا اینها بازنشست نمیشن ؟!
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