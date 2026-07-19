عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در محل پل‌های هدف قرار گرفته در جنوب کشور، حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی را نشانه «جهالت، حماقت و جنایت» ترامپ دانست و تأکید کرد کشورهای منطقه که پایگاه‌هایشان در اختیار آمریکا قرار گرفته نیز باید پاسخگوی این تجاوز باشند.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به اینکه در محل پل‌های تخریب‌شده در جنوب کشور، حضور دارد، اظهار کرد: این منطقه در شاهراه اصلی جاده جنوب قرار دارد؛ مسیری که از بندرعباس به لارستان، جهرم و شیراز منتهی می‌شود. شب گذشته به منطقه آمدم و اکنون در محل پل‌های تخریب‌شده حضور دارم.

وی افزود: این اقدام، نشان‌دهنده جهالت، حماقت و جنایت ترامپ است؛ زیرا برخلاف همه مقررات بین‌المللی، منطقه‌ای را که هیچ‌گونه کاربری نظامی ندارد، هدف حمله قرار داده‌اند تا مردم دچار استیصال شوند و ارتباط جنوب با مرکز استان قطع شود.

بروجردی ادامه داد: اما از هوشمندی ایرانیان غافل بودند. هوشمندی ملت ایران بسیار فراتر از این تفکرهای غلط آمریکایی است. متخصصان کشور تنها ظرف چند ساعت مسیر جایگزین را بازگشایی کردند و حتی برای یک ساعت نیز تردد خودروها متوقف نشد تا در ادامه، عملیات ترمیم پل‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود.

کشورهای میزبان آمریکا باید پاسخگو باشند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: پاسخ این جنایت باید داده شود. با توجه به اینکه این عملیات از فضای کشورهای منطقه و با استفاده از امکانات و پایگاه‌های مستقر در خاک این کشورها انجام شده است، این کشورها نیز باید پاسخگوی اقدامات آمریکا باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بر اساس اصل عمل متقابل، روزی اقدامی علیه این کشورها صورت گیرد، نباید معترض باشند؛ زیرا این جنایت توسط آمریکا با استفاده از امکانات و پایگاه‌های موجود در خاک آنها انجام شده است.

به گزارش تابناک، شامگاه پنج‌شنبه و بامداد جمعه پل کهورستان در شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان هدف حمله آمریکا قرار گرفت؛ پلی که بر روی رودخانه شور قرار دارد و یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی میان بندرعباس، غرب هرمزگان، لارستان فارس و در نهایت مرکز کشور به شمار می‌رود.