حمله پهپادی به اربیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش‌های اولیه، انفجار‌های شدیدی در استان اربیل شنیده شده و همزمان اعلام شده است که یک حمله با پهپاد، این منطقه را هدف قرار داده است.

تاکنون جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

هنوز هیچ مقام رسمی عراقی درباره ماهیت این حمله یا عاملان آن اظهار نظر نکرده و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.