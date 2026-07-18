سامان قدوس در راه پرسپولیس؟

باشگاه پرسپولیس برای تقویت ترکیب خود در فصل جدید، مذاکراتی را برای جذب سامان قدوس، هافبک ایرانی باشگاه اتحادکلباء امارات انجام داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ باشگاه پرسپولیس در ادامه برنامه‌های خود برای تقویت ترکیب تیم در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، جذب سامان قدوس را به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که قدوس که هم‌اکنون در تیم اتحاد کلبای امارات توپ می‌زند، از نظر فنی مورد تأیید کادر فنی پرسپولیس قرار دارد و مدیران باشگاه نیز مذاکرات اولیه را برای بررسی شرایط این انتقال انجام داده‌اند.

با این حال، یکی از موانع اصلی بر سر راه این انتقال، رقم بالای مطالبات مالی این بازیکن است. گفته می‌شود دستمزد درخواستی قدوس نسبتاً بالاست و همین موضوع می‌تواند ادامه مذاکرات را با چالش جدی روبه‌رو کرده و حتی باعث شود مدیران پرسپولیس از جذب این ملی‌پوش صرف‌نظر کنند.

البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده و سرنوشت این انتقال به روند مذاکرات روز‌های آینده و احتمال نزدیک شدن دیدگاه‌های مالی دو طرف بستگی خواهد داشت. اگر پرسپولیس بتواند شرایط مالی مدنظر خود را با خواسته‌های این بازیکن هماهنگ کند، شانس نهایی شدن این انتقال افزایش خواهد یافت؛ در غیر این صورت، سرخ‌پوشان به سراغ گزینه‌های دیگر خود خواهند رفت.