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تعداد بازدید : 4106
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کد خبر:۱۳۸۵۳۰۷
کد خبر:۱۳۸۵۳۰۷
7084 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

تصاویر تجمع اسپایدرمن‌ها در تهران!

تصاویر تجمع گروهی با لباس مرد عنکبوتی | اسپایدرمن‌ها در تهران را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مرد عنکبوتی Spider Man Far From Home ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
France
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
26
53
پاسخ
توی این شرایط....واقعا یک سری بی غیرت هستند که به عشق یک کاراکتر فیلم های هالیوودی بیان تو خیابون برقصن....جمشون کنید...جم کنید بساط اینارو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مشکوکه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مشکوکه واقعا
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
60
پاسخ
خود مرد عنکبوتی بفهمه تو وضعیت آشفته مملکت و جنگ یه تعداد همچین کاری کردن، خودش از پنجره پرت میکنه پایین
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
29
پاسخ
شاید هم اسپایدر وومن ها. کسی چی میدونه !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
51
پاسخ
یه مشت خل و چل
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
27
پاسخ
هر شب به زور قرص خواب آور، می خوابم، تا خود صبح بدون توقف خواب های آشفته می بینم، صبح با اضطراب و خستگی از خواب بیدار میشم، به زووووور خودمو می رسونم تا محل کارم، تا غروب اونجا له میشم، آش و لاش بر می گردم خونه، لذتم اینه دوتا پوک سیگار بزنم، و ...... دوباره
اینها تو چه فضایی هستند؟!!!!
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
25
21
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی غربگرایی در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
27
پاسخ
اسپایدرمن زیر پل چیکار میکنه؟ لااقل از یه جایی آویزون میشدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
15
23
پاسخ
عاقبت شستشوی مغزی با هالیوود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
21
پاسخ
کجا سیر میکنن؟
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
19
پاسخ
خدا شفا تون بدهد ! ا ز ساختمان ها و موتورسیکلت ها معلومه اصلا ایران نیست
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