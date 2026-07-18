نبض خبر
تصاویر تجمع اسپایدرمنها در تهران!
تصاویر تجمع گروهی با لباس مرد عنکبوتی | اسپایدرمنها در تهران را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مرد عنکبوتی Spider Man Far From Home ویدیو
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۲
توی این شرایط....واقعا یک سری بی غیرت هستند که به عشق یک کاراکتر فیلم های هالیوودی بیان تو خیابون برقصن....جمشون کنید...جم کنید بساط اینارو
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خود مرد عنکبوتی بفهمه تو وضعیت آشفته مملکت و جنگ یه تعداد همچین کاری کردن، خودش از پنجره پرت میکنه پایین
هر شب به زور قرص خواب آور، می خوابم، تا خود صبح بدون توقف خواب های آشفته می بینم، صبح با اضطراب و خستگی از خواب بیدار میشم، به زووووور خودمو می رسونم تا محل کارم، تا غروب اونجا له میشم، آش و لاش بر می گردم خونه، لذتم اینه دوتا پوک سیگار بزنم، و ...... دوباره
اینها تو چه فضایی هستند؟!!!!
اینها تو چه فضایی هستند؟!!!!
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی غربگرایی در جامعه است همین است