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هشدار آمریکا به شهروندانش در سرزمین‌های اشغالی

سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی در هشداری امنیتی از آمریکایی‌های خواست در سفر به سرزمین‌های اشغالی و غرب آسیا احتیاط کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۰۴
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هشدار آمریکا به شهروندانش در سرزمین‌های اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت آمریکا در شهر بیت‌المقدس بامداد امروز (شنبه) با انتشار یک هشدار امنیتی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس به آمریکایی‌ها از بابت تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و احتمال بروز تحولات پیش‌بینی‌نشده و افزایش خطرات امنیتی برای آنها هشدار داد.

در متن این اطلاعیه که خطاب به شهروندان آمریکایی ساکن یا مسافر در منطقه منتشر شده، آمده است: «به دلیل تنش‌های شدید در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان بسیار پیچیده بوده و احتمال وقوع تشدید درگیری‌ها به‌طور پیش‌بینی‌نشده وجود دارد. از این رو، ما به شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه یادآوری می‌کنیم که همچنان ضرورت احتیاط کامل را در دستور کار خود قرار داده و تحولات خبری را به‌طور مستمر رصد کنند.»

این بیانیه همچنین خطاب به مسافرانی که قصد سفر به این منطقه یا عبور از آن را دارند، تأکید کرده است: «آمریکایی‌هایی که در حال سفر به منطقه یا در حال عبور از آن هستند، باید با شرکت‌های هواپیمایی خود تماس بگیرند تا از انجام شدن پروازهایشان در موعد مقرر اطمینان حاصل کنند.»

در بخش دیگری از این هشدار امنیتی، سفارت آمریکا با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن این عوامل در برنامه‌ریزی سفر به سرزمین‌های اشغالی و کرانه باختری، توصیه‌های صریح و محدودکننده‌ای را ارائه داده است.

در متن این اطلاعیه آمده است: «آمریکایی‌ها باید این عوامل را هنگام برنامه‌ریزی برای سفر به اسرائیل و کرانه باختری در نظر بگیرند؛ و نباید به غزه، شمال اسرائیل و مرز مصر به جز گذرگاه طابا سفر کنند، و همچنین باید در سفر به/از طریق خاورمیانه تجدیدنظر کنند.»

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