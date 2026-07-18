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تعداد بازدید : 4995
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کد خبر:۱۳۸۵۳۰۲
کد خبر:۱۳۸۵۳۰۲
8095 بازدید
نظرات: ۳۳
نبض خبر

حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد

انتقادات علی دایی و کریم باقری در مصاحبه با فردوسی پور که باعث خشم بیرانوند شد را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی دایی علیرضا بیرانوند کریم باقری عادل فردوسی پور تیم‌ملی فوتبال ایران ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۹۰
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
27
115
پاسخ
دکتر بیرانوند!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
176
87
پاسخ
جمهوری اسلامی خیلی خوبه وگرنه امثال علی دایی و علی کریمی از صدقه سر این کشور و مردم، مشهور نمیشدند، هزاران میلیارد تومان به دست نمی اوردند تا به کشورشان خیانت کنند. بزرگترین اشکال جمهوری اسلامی هم همین خوبی بیش از حدشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اهان یعنی اگر این دولت نبود اینا فوتبالیست نمیشدن نه .............. چی میگی واسه خودت اول اونهایی که با رای و پول این ملت پست گرفتن رو شما حطاب بدین بعد دلسوزی کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خب جناب بهتر نبود هزاران میلیارد را به جوانان مملکت می داد تا به امثال چند نفر؟یعنی شما الان از عدالت دفاع میکنید یا بی عدالتی؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
132
67
پاسخ
اینها حق ندارند خودشون رو بهتر از بقیه بدونند.
هیچ کدام از این 2 تا به پرد پای علی پروین نرسیدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
100
97
پاسخ
دیروز که توی سایپای دولتی بعنوان سرمربی بودی مملکت گل و بلبل بود

دیروز که با پارتی و التماس به مموتی شدی سرمربی تیم ملی و اون همه گند زدی به کارنانه تیم ملی مخصوصا با باخت به عربستان توی آزادی ممکلت عالی بود

دیروز که با زد و بند چند هزار عدد عینک فیک کردی توی پاچه شرکت نفت اونم بدون تشریفات آئین نامه معاملات نظام خوب بود

ولی امروز که دیگه از این خبرها نیست مملکت اخیه و پیف پپیف بود میده


برو خجالت بکش علی آقا برو به همون بیزینس ات برس
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دوست عزیز، چرا هر کس انتقادی از اشخاص مورد علاقه ی شما بکنه، تعمیمش میدی به مملکت و نظام و ... ؟ الان تو این ویدئو کسی کاری به مملکت و نظام داشت؟ شایدم از نظر شما مملکت = علی بیرو
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
82
91
پاسخ
علی دایی هنوز تهاجم به ایران رو محکوم نکرده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خیر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چرا ... با سکوتش از امریکا حمایت کرد چون الان دارای تابعیت امریکاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اگر محکوم کنه ، اقامت امریکاش کنسل میشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
11
119
پاسخ
دقیقا ، آدم‌ها با داشته هاشون بزرگ میشن نه با مجسمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
28
70
پاسخ
دایی در دهه ی هشتاد پای ثابت برنامه ی نود بود با یه پوشه از مدارک می آمد آنجا اغلب حدود یک ساعت راجع به چکهایش با پرسپولیس چانه می زد تا نقد کند . اون روز سیستم نفهمید که وقتی بین مردم در قرار دادن امکانات تبعیض قایل می شود ، همان نور چشمی ها سر وقت به خودش لگد خواهند زد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
101
90
پاسخ
بابا اسطوره!!!!آبروی هرچی اسطوره است بردی!حمله آمریکا به ایران رو محکوم نکردی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ چطوری سرتو بلند می کنی؟ ایرانی هستی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
102
104
پاسخ
عشق است علی دایی و کریم باقری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
عشق یا کشک
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بعد این جنگ‌مشخص میشه هیچکس بیخودی مثل ناصر حجازی اسطوره نمیشه و اسطوره میمونه و امثال دایی از الان به بعد دیگه مثل سابق نمیشن و آنها شما هم‌نمیتونی این و منکر بشین البته این و به خاطر انتقاد مپبیرانوند نمیگم به خاطر گرین کارتش و منافع مالی ک باعث شد حمله به کشورش و با سکوت تایید کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
68
63
پاسخ
3 انسان منفور
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