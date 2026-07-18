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حرفهای علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
انتقادات علی دایی و کریم باقری در مصاحبه با فردوسی پور که باعث خشم بیرانوند شد را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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جمهوری اسلامی خیلی خوبه وگرنه امثال علی دایی و علی کریمی از صدقه سر این کشور و مردم، مشهور نمیشدند، هزاران میلیارد تومان به دست نمی اوردند تا به کشورشان خیانت کنند. بزرگترین اشکال جمهوری اسلامی هم همین خوبی بیش از حدشه
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ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اینها حق ندارند خودشون رو بهتر از بقیه بدونند.
هیچ کدام از این 2 تا به پرد پای علی پروین نرسیدند.
هیچ کدام از این 2 تا به پرد پای علی پروین نرسیدند.
دیروز که توی سایپای دولتی بعنوان سرمربی بودی مملکت گل و بلبل بود
دیروز که با پارتی و التماس به مموتی شدی سرمربی تیم ملی و اون همه گند زدی به کارنانه تیم ملی مخصوصا با باخت به عربستان توی آزادی ممکلت عالی بود
دیروز که با زد و بند چند هزار عدد عینک فیک کردی توی پاچه شرکت نفت اونم بدون تشریفات آئین نامه معاملات نظام خوب بود
ولی امروز که دیگه از این خبرها نیست مملکت اخیه و پیف پپیف بود میده
برو خجالت بکش علی آقا برو به همون بیزینس ات برس
دیروز که با پارتی و التماس به مموتی شدی سرمربی تیم ملی و اون همه گند زدی به کارنانه تیم ملی مخصوصا با باخت به عربستان توی آزادی ممکلت عالی بود
دیروز که با زد و بند چند هزار عدد عینک فیک کردی توی پاچه شرکت نفت اونم بدون تشریفات آئین نامه معاملات نظام خوب بود
ولی امروز که دیگه از این خبرها نیست مملکت اخیه و پیف پپیف بود میده
برو خجالت بکش علی آقا برو به همون بیزینس ات برس
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محمد| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
علی دایی هنوز تهاجم به ایران رو محکوم نکرده؟
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ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دایی در دهه ی هشتاد پای ثابت برنامه ی نود بود با یه پوشه از مدارک می آمد آنجا اغلب حدود یک ساعت راجع به چکهایش با پرسپولیس چانه می زد تا نقد کند . اون روز سیستم نفهمید که وقتی بین مردم در قرار دادن امکانات تبعیض قایل می شود ، همان نور چشمی ها سر وقت به خودش لگد خواهند زد .
بابا اسطوره!!!!آبروی هرچی اسطوره است بردی!حمله آمریکا به ایران رو محکوم نکردی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ چطوری سرتو بلند می کنی؟ ایرانی هستی؟!
عشق است علی دایی و کریم باقری
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ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ایرانی| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷