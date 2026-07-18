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قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۲۷ تیرماه
قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۲۷ تیرماه تا این لحظه اعلام شد.
کد خبر:
۱۳۸۵۳۰۰
تاریخ انتشار:
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
18 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۳۰۰
|
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
18 July 2026
|
2605
بازدید
2605
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