حمله دشمن و قطعی آب ۲۰ روستای هرمزگان در گرمای ۳۳ درجه
عبدالحمید حمزهپور در تشریح ابعاد خسارات وارد شده به زیرساختهای آبرسانی منطقه، اظهار کرد: در این حمله، ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و همچنین ترانس برق مربوط به مجتمع آبشیرینکن بونجی که از ظرفیت تولید ۳۱۵۰ مترمکعب آب در شبانهروز برخوردار بود، هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شده است.
وی با اشاره به پیامدهای این اقدام بر زندگی روزمره مرزنشینان، افزود: در پی تخریب این تاسیسات حیاتی، اکنون آب شرب ۲۰ روستای منطقه غرب جاسک با جمعیتی در حدود ۱۰ هزار نفر به طور کامل قطع شده و متاسفانه این روستاها با بحران بیآبی مواجه هستند.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در روز شنبه ۲۷ تیر، حمزه پور با تاکید بر آغاز بیدرنگ تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط پیشآمده، خاطرنشان کرد: با وجود حجم خسارات، نیروهای عملیاتی و امدادی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان بلافاصله وارد عمل شدهاند. در حال حاضر اولویت ما تامین اضطراری آب ساکنان از روشهای جایگزین و سیار است و همزمان تمام تلاش خود را برای بازسازی تاسیسات آسیبدیده به کار بستهایم تا در کوتاهترین زمان ممکن، آب شرب پایدار مشترکان منطقه دوباره برقرار شود.
میانگین دمای هوای جاسک در روزهای گذشته ۳۳ درجه سانتیگراد بوده است.