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قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو+ جزئیات

ری‌را نسبت به هفته گذشته ۱۳۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V ۴ در هفت روز گذشته کاهش بهای ۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۵
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قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو+ جزئیات

قیمت خودرو امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار همچنان در فضایی محتاطانه و نوسانی به سر می‌برد. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ گرچه نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی همچنان مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند قیمت‌ها محسوب می‌شوند، اما رکود عمیق معاملات و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان مانع از شکل‌گیری یک روند یکپارچه در بازار شده است. در نتیجه، تغییرات قیمتی خودروها همچنان به‌صورت نامتوازن و متناسب با شرایط هر سگمنت و میزان تقاضا بروز می‌کند.

بازار خودرو داخلی

ری‌را نسبت به هفته گذشته ۱۳۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V۴ در هفت روز گذشته کاهش بهای ۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

سهند S نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، کوییک RS در هفته گذشته افت ۱۶ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

آریزو M۵ نسبت به هفته گذشته ۱۵۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T۹ در هفت روز گذشته افت ۱۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با برچسب قیمتی ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

لوکانو L۸ در بازه یک هفته پیشین رشد ۱۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص هشت میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، چانگان CS۳۵ پلاس نسبت به هفته پیشین کاهش بهای ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان معامله شود.

هایما S۷ پرو نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ چهار میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، لوکانو L۷ در بازه زمانی مذکور رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
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خجالت بکشید..این راهزنیه
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