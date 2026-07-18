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قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه ۲۷ تیر

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۴،۰۲۰ (یکصد و نود و چهار هزار و بیست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۴
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8590 بازدید
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه ۲۷ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 149987 (یکصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هفت) تومان به 150237 (یکصد و پنجاه هزار و دویست و سی و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 194,020 (یکصد و نود و چهار هزار و بیست) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۱۵۲۴ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و چهار) تومان به ۱۷۱۸۶۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و شصت و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۲۱,۹۹۰ (دویست و بیست و یک هزار و نهصد و نود) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۸۴۰ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان به ۴۰۹۰۸ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۲,۷۹۰ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۶۰,۹۲۰ (دویست و شصت هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۴,۱۲۰ (چهار هزار و یکصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۳۸,۳۹۰ (یکصد و سی و هشت هزار و سیصد و نود) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۳۵,۴۱۰ (یکصد و سی و پنج هزار و چهارصد و ده) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۴۴ تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
9
پاسخ
گرانی های عمدی دولت برای شکنجه مردم
پاسخ ها
غفار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نه نگواین حرفو
دولت داره زحمت میکشه چرااینجوری میگی چرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
5
پاسخ
چرا کسی حواسش به خیانت اینها در حق این مردم نیست؟ مدنی زاده و همتی باید پاسخگو باشند. چرا سیاست های اقتصادی همچنان با همان الگوهای قدیمی مکتب شیکاگو و در جهت منافع الیگارش ها اجرا می شوند. چرا فکر می کنید این ها نخبه هستند و حتما کارشان به نفع مردم است. حتی اگر آزمون و خطا می کنید، باید دیگر درس گرفته باشید. هنوز بس نیست؟ دولت که خودش در زمین اینها بازی می کند، چرا مجلس کاری نمی کند؟
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