قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۴،۰۲۰ (یکصد و نود و چهار هزار و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه ۲۷ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 149987 (یکصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هفت) تومان به 150237 (یکصد و پنجاه هزار و دویست و سی و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 194,020 (یکصد و نود و چهار هزار و بیست) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۱۵۲۴ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و چهار) تومان به ۱۷۱۸۶۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و شصت و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۲۱,۹۹۰ (دویست و بیست و یک هزار و نهصد و نود) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۸۴۰ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان به ۴۰۹۰۸ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۲,۷۹۰ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۶۰,۹۲۰ (دویست و شصت هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۴,۱۲۰ (چهار هزار و یکصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۳۸,۳۹۰ (یکصد و سی و هشت هزار و سیصد و نود) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۳۵,۴۱۰ (یکصد و سی و پنج هزار و چهارصد و ده) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۴۴ تومان نرخ‌گذاری شد.