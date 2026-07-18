قیمت دلار، یورو و درهم امروز شنبه ۲۷ تیر
به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش، از 149987 (یکصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هفت) تومان به 150237 (یکصد و پنجاه هزار و دویست و سی و هفت) تومان رسید.
همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 194,020 (یکصد و نود و چهار هزار و بیست) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش، از ۱۷۱۵۲۴ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و چهار) تومان به ۱۷۱۸۶۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و شصت و هشت) تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۲۱,۹۹۰ (دویست و بیست و یک هزار و نهصد و نود) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از ۴۰۸۴۰ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان به ۴۰۹۰۸ (چهل هزار و هشتصد و چهل) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۲,۷۹۰ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش به ۲۶۰,۹۲۰ (دویست و شصت هزار و نهصد و بیست) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۴,۱۲۰ (چهار هزار و یکصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۳۸,۳۹۰ (یکصد و سی و هشت هزار و سیصد و نود) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۳۵,۴۱۰ (یکصد و سی و پنج هزار و چهارصد و ده) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۴۴ تومان نرخگذاری شد.
دولت داره زحمت میکشه چرااینجوری میگی چرا