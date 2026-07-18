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نام‌گذاری نوزادان با اسامی ستاره‌های فوتبال

همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، والدین در نقاط مختلف جهان، نوزادانشان را به نام ستاره‌های جام جهانی نام‌گذاری کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۱
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نام‌گذاری نوزادان با اسامی ستاره‌های فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در «پرو» موجی از نام‌گذاری نوزادان با نام «هالند» به راه افتاده است. در آرژانتین، نام «لیونل» به‌سرعت در رتبه‌بندی محبوب‌ترین نام‌ها صعود کرده و در مکزیک نیز گزارش شده است که نام دختربچه‌ای به افتخار سه فوتبالیست انتخاب شده است.

«رویترز» نوشت: به گفته «ایوان تورس»، سخنگوی «اداره ثبت احوال پرو» (RENIEC) که هفته گذشته با شبکه «Panamericana TV» گفت‌و‌گو کرد، صد‌ها نوزاد تازه متولدشده در «پرو» به نام ستاره نوظهوری مانند «ارلینگ هالند»، مهاجم نروژی، نام‌گذاری شده‌اند. در همین حال، نام‌هایی الهام‌گرفته از اسطوره‌های فوتبال، مانند «لیونل مسی»، «نیمار» اهل برزیل و «کریستیانو رونالدو» اهل پرتغال، هر کدام حدود ۳۰ هزار مورد ثبت شده‌اند.

«تورس» گفت: «هالند حالا دیگر پِرویی هم شده است.»

به گفته این مقام پِرویی، نام یکی از نوزادان «موندیال» (Mundial) است که واژه‌ای رایج برای جام‌جهانی در زبان اسپانیایی است.

این موج در حالی در «پرو» به راه افتاده است که این کشور موفق به صعود به جام جهانی نشد.

بسیاری از مردم آمریکای لاتین که تیم‌هایشان یا در این رقابت‌ها حضور نداشتند یا حذف شدند، تمایلی به حمایت از آرژانتین که به‌طور کلی کشوری بیش از حد اروپامحور تلقی می‌شود، نداشتند و در عوض از تیم ملی نروژ حمایت کردند که با اجرای معروف «حرکت پارویی وایکینگ‌ها» و درخشش «هالند»، برای نخستین‌بار به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید و میلیون‌ها هوادار جدید پیدا کرد.

در مکزیک نیز تصویری از یک گواهی تولد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد، دختربچه‌ای با نام «Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara» ثبت شده است. این نام به ستاره‌های مکزیکی «خولیان کینیونز» و «ژیلبرتو مورا»، ستاره‌های مکزیکی و همچنین «هالند» مهاجم نروژی، اشاره دارد.

«Ysisidra» نیز بازی زبانی با عبارت اسپانیایی «Y si sí?» به معنی «اگر بشود چه؟» است که هواداران مکزیک تا پیش از حذف تیمشان توسط انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی به عنوان شعار سر می‌دادند.

دبیرخانه وزارت کشور مکزیک در ابتدا اصالت این گواهی تولد را تأیید نکرده است.

در آرژانتین نیز، بر اساس اعلام مقام‌های محلی، نام‌های «انزو»، «امیلیانو» و «لیونل» در هفته پیش از دیدار نهایی، در استان «سالتا» در صدر فهرست محبوب‌ترین نام‌های پسرانه قرار گرفتند. مقام‌ها این روند را به «پدیده جام جهانی» نسبت دادند.

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ستاره جام جهانی نوزادان نامگذاری لیونل مسی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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