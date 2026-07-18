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تعداد بازدید : 6725
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کد خبر:۱۳۸۵۲۸۹
کد خبر:۱۳۸۵۲۸۹
59889 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد

تونل شهید میرزایی در مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن مسدود است. از تردد غیر ضروری خودداری شود. پل رودخانه شور هم در مسیر بندرعباس به سیرجان مورد حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. همچنین پل محور رفت سه راه میناب به سمت رودان بعد از دو راهی سرزه مورد حمله دشمن قرار گرفته است. شب گذشته نیز دشمن آمریکایی شش پل در غرب شهر بندرعباس و در مسیر بندرعباس به استان فارس را مورد حمله قرار داد که هفت تن شهید و نوزده تن دیگر در آن حملات مصدوم شدند. تصاویر تونل شهید میرزایی و آسیب‌های وارده آمده به آن را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا بمباران زیرساخت های ایران حمله آمریکا به زیرساخت ها تونل شهید میرزایی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
23
30
پاسخ
دموکراسی زوری به سبک یانکی ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
کدامیک از حرفهای ترامپ در مورد صدور دمکراسی است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
26
26
پاسخ
پاسخ این حملات زدن خیابان‌های امارات است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
14
26
پاسخ
دوست عزیر آمریکایی ها دیگر شعار دموکراسی نمی دهند و علنا می گویند برای تصاحب منایع نفتی و تجزیه ایران حمله می کنند. شعار دروغین دموکراسی مربوط به دوران جنگ سرد با شوروی بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
21
22
پاسخ
یانکی گاوچرون. همه بیابان های جنوب را آسفالت و اتوبان می کنیم.
کور خوندی.هیچ وقت جنوب را رها نمی کنیم. شده با اسب و شتر مسلسل و موشک بیاوریم این کار را خواهیم کرد.فقط بدان سربازانت اومدند باید خاکسترش را روی آب جمع کنی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
15
21
پاسخ
باید به پلها و تونلهای امریکا حمله کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
18
19
پاسخ
تونل ها ، پل ها و راه آهن اسرائیل را بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
16
15
پاسخ
بهترین پاسخ به دشمن همین است. باید بفهمند سوخت رسان هوا کردن و موشک زدن به جاده و پل بی نتیجه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
17
20
پاسخ
بهترین کار اینه که اونایی که از ترامپ خواستند به ایران حمله کند و پل ها را نابود کنه و الان اشک تمساح برای مردم جنوب می ریزند
به یک ریسمان محکم ببندند و اینها را پل درست کنند تا ماشین مردم از روی اینها بتونه رد بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
13
14
پاسخ
شهرداری های بقیه مناطق کشور. ماشین آلات راه سازی اضافی را هرچه سریعتر بفرستید جنوب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
19
پاسخ
مردم آمریکا در آسایش ولی ایران و همسایگانش .............................
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