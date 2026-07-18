سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد

تونل شهید میرزایی در مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن مسدود است. از تردد غیر ضروری خودداری شود. پل رودخانه شور هم در مسیر بندرعباس به سیرجان مورد حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. همچنین پل محور رفت سه راه میناب به سمت رودان بعد از دو راهی سرزه مورد حمله دشمن قرار گرفته است. شب گذشته نیز دشمن آمریکایی شش پل در غرب شهر بندرعباس و در مسیر بندرعباس به استان فارس را مورد حمله قرار داد که هفت تن شهید و نوزده تن دیگر در آن حملات مصدوم شدند. تصاویر تونل شهید میرزایی و آسیب‌های وارده آمده به آن را می‌بینید.