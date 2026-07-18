عکس: ستونهای دود در کویت؛ آتشسوزی گسترده و گزارش انفجارها در پایگاههای آمریکایی
رزمندگان مقتدر نیروی زمینی سپاه در موج ۱۸ عملیات نصر۲ با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.
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