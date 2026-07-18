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کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۸
بازدید: ۲۱۲۱
نظرات: ۱

عکس: ستون‌های دود در کویت؛ آتش‌سوزی گسترده و گزارش انفجارها در پایگاه‌های آمریکایی

رزمندگان مقتدر نیروی زمینی سپاه در موج ۱۸ عملیات نصر۲ با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ستون‌های دود کویت آتش سوزی گسترده انفجارهای مهیب پایگاه های آمریکایی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
بزن که خوب میزنی
آمریکا هم کشورهای خلیج فارس براش مهم نیست پس مشکلی نیست بزنید
اگر آمریکا غلط اضافی کرد، اسرائیل را بزنید. اون دست برمیداره از زدن ایران
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