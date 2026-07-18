مسیر ریلی بندرعباس پس از حمله آمریکا مجدد فعال شد
پیگیریها نشان میدهد که فعالیت ریلی در ایستگاه انشعاب راهآهن بندرعباس که در پی تجاوز هوایی آمریکا در ۲۶ تیرماه متوقف شده بود، پس از انجام اقدامات لازم بار دیگر ازسرگرفته شده و تردد ریلی برقرار است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از وزارت راهوشهرسازی، حاکی از آن است که فعالیت ریلی در ایستگاه انشعاب راهآهن بندرعباس مجددا برقرار شده است.
گفتنی است، در تجاوز هوایی آمریکا در روز جمعه (۲۶ تیرماه) این محور ریلی مورد حمله قرار گرفته بود که در پی آن، دو نفر مصدوم شده بودند.
این ایستگاه انشعاب در ۱۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و محل انشعاب ریل به خط مسافری و باری، اسکله شهید رجایی و راه آهن بندرعباس است.
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بهترین پاسخ به دشمن همین است. باید بفهمند سوخت رسان هوا کردن و موشک زدن به جاده و پل بی نتیجه است.