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کلاهبرداری میلیاردی با سوءاستفاده از شرایط جنگی

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه کلاهبردار حرفه‌ای و استرداد سه کیلوگرم طلای آب‌شده به مالباخته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۰
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کلاهبرداری میلیاردی با سوءاستفاده از شرایط جنگی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی روز شنبه اظهار کرد: در اوایل سال جاری، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری سه کیلوگرم طلای آب‌شده از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: کارآگاهان بلافاصله رسیدگی به پرونده را آغاز کردند و با انجام تحقیقات تخصصی، مشخص شد شاکی با اعتماد به یکی از آشنایان خود و با هدف انجام فعالیت اقتصادی، سه کیلوگرم طلای آب‌شده را در اختیار وی قرار داده است. متهم نیز در ابتدا با پرداخت به‌موقع سود حاصل از معاملات، اعتماد مالباخته را جلب کرده، اما در ادامه با سوءاستفاده از شرایط ناشی از جنگ و با این ادعا که جابه‌جایی طلا در این وضعیت خطرناک است، از بازگرداندن اموال خودداری و پس از قطع ارتباط، متواری شده است.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با جمع‌بندی اطلاعات به‌دست‌آمده، موضوع به مرجع قضایی اعلام و دستور جلب متهم صادر شد. کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای وی را شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

سرهنگ میراحمدی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات و ادله جمع‌آوری‌شده، به کلاهبرداری اعتراف کرد و همدستان خود را که در نگهداری اموال مالباخته نقش داشتند، معرفی کرد.

وی افزود: در ادامه، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با شناسایی و دستگیری دو متهم دیگر، موفق شدند سه کیلوگرم طلای آب‌شده را کشف و با دستور مرجع قضایی به مالباخته مسترد کنند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با اشاره به ادامه تحقیقات، خاطرنشان کرد: متهمان با قرار قانونی در اختیار پلیس قرار دارند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و دیگر مالباختگان ادامه دارد.

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طلا کلاهبرداری مالباخته متواری طلای آب‌شده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
در معامله به چشمت هم اعتماد نکن
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