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کد خبر: ۱۳۸۵۲۷۹
بازدید: ۲۶۲۴
نظرات: ۲

عکس: حمله آمریکا به آب‌شیرین‌کن بونجی جاسک

در پی حمله آمریکا به آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک، تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل مختل شد؛ این تأسیسات از زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب منطقه به شمار می‌رود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری حمله آمریکا آب‌شیرین‌کن بونجی جاسک
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
از هرجا شلیک کرد اب شرین کن اونجا را بزنید
پاسخ
5
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
اسرائیل به شدت به آب شیرین کن هایش وابسته است. باید آب شیرین کن های مهم اسرائیل را نابود کنیم
پاسخ
6
0