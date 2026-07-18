عکس: حمله آمریکا به آب‌شیرین‌کن بونجی جاسک

در پی حمله آمریکا به آب‌شیرین‌کن بونجی در غرب شهرستان جاسک، تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به‌طور کامل مختل شد؛ این تأسیسات از زیرساخت‌های حیاتی تأمین آب منطقه به شمار می‌رود.