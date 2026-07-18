همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، انفجارهای شدیدی بحرین را لرزاند و گزارش‌ها از حمله هوایی به منافع آمریکا در این کشور حکایت دارد.

انفجارهای شدید در بحرین و حمله هوایی به منافع آمریکا

رسانه‌ها از وقوع انفجارهای شدید در بحرین خبر دادند که همزمان با گزارش‌هایی درباره حمله هوایی گسترده به منافع آمریکا در این کشور رخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش‌ها، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف بحرین به طور مداوم به صدا درآمده و وضعیت امنیتی این کشور به شدت متشنج شده است.

وزارت کشور بحرین نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی به صدا درآمدن آژیرهای هشدار، از همه شهروندان و ساکنان درخواست می‌شود فوراً به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات، تلفات احتمالی یا ماهیت دقیق اهداف مورد حمله تاکنون به صورت رسمی منتشر نشده است.