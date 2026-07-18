صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله کوبنده موشکی همزمان به پایگاه آمریکا در اردن

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلتر‌های جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن با موفقیت انجام شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۷۴
| |
1656 بازدید
حمله کوبنده موشکی همزمان به پایگاه آمریکا در اردن

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 

بسم اللّه قاصم الجبارین 
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

 مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن؛
هماونه که ۱۴۰ شبانه‌روز حضور میدانی مردم ایران در خیابان‌ها در حمایت از انقلاب اسلامی دنیا را شگفت زده کرده است، استمرار پاسخ‌های رزمندگان اسلام هم که با امدادهای غیبی الهی و موفقیت قاطع مواجه است دشمن را در بهت و شکست فروبرده است و او را به فرار از میدان جنگ و روی آوردن به جنایات جنگی و عملیات ناجوانمردانه علیه مراکز و تاسیسات غیرنظامی واداشته است.

 ارتش کودک‌کش آمریکا با حمله به بیمارستان، پل، راه‌آهن، بندر و فرودگاه و کشتار غیرنظامیان تلاش می‌کند شکست خود در جنگ رودررو با نیروهای مسلح ما را پنهان کند.

 رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه سحرگاه امروز در پاسخ به شرارت‌های شب گذشته دشمن آمریکایی در موج ۲۰ عملیات نصر۲ بارمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و تعدادی را خسارت عمده وارد آوردند.

 اینک نوبت نقش آفرینی شما مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن است. بنابر فتوای همه علمای اسلام از همه مذاهب و فرق، نظامیان کافر مهاجم به سرزمین‌های اسلامی مهدورالدم هستند.

 اینک ارتش مهدورالدم آمریکا که قاتل صدها هزار مسلمان درافغانستان، صدها هزار مسلمانان عراق و هزاران نفر از مسلمان ایران، یمن، لبنان، لیبی، سودان، فیلیپین، و فلسطین هستند در دسترس شمایند و تکلیف دینی و انسانی شما این است که با هر وسیله‌ای آنها را از پا درآورید و سرزمین مقدس اردن را از قاتلان مسلمانان مظلوم پاکسازی کنید.

 «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران جنگ جنگ رمضان عملیات نصر حمله موشکی حمله پهپادی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند
حمله پهپادی به اربیل
تحلیلگر اسرائیلی: ذخایر موشکی ایران احیا می‌شود
الان جنگی جاری است که خط مقدمش دست خانم‌هاست / در این جنگ زن‌ها محور هستند و دشمنان به ارزش‌هایی چون حجاب هجمه وارد کرده‌اند
حملات قدرتمند حزب‌الله به مواضع رژیم صهیونیستی
اذعان امارات به حمله دقیق یمنی‌ها به خاک این کشور
وسعت حمله پهپادی به امارات متحده عربی
لحظه هدف قرار گرفتن مقر تروریست‌ها از نگاه پهپاد
حمله پهپادی به میدان نفتی تحت اداره آمریکایی‌ها در کردستان عراق
تصاویر انهدام پایگاه تجزیه طلبان در کردستان عراق
تجاوز شب گذشته آمریکا به لنج غیرنظامی ۱۰ملوان را مصدوم کرد/۵نفر مفقود شدند
قایق‌های تندرو انتحاری سپاه؛ سایه‌ای کوچک با تهدیدی بزرگ در خلیج فارس
تجاوز شب گذشته آمریکا به لنج غیرنظامی ۱۰ملوان را مصدوم کرد/۵نفر مفقود شدند
حمله مقاومت عراق به یک هدف حیاتی در فلسطین اشغالی
حمله شدید ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت
حمایت شبانه از عملیات تلافی‌جویانه علیه رژیم صهیونیستی/صدای اصابت سیلی ایران امشب شنیده می‌شود
اطلاعیه شماره ۴ سپاه منتشر شد
آخر این جنگ شرف می‌ماند...
حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان به اسرائیل
تصاویری از پایگاه عین‌الاسد پس از پاسخ موشکی ایران
سپاه: دپوی شهپادهای آمریکایی درهم‌ کوبیده شد
شلیک ۳ موشک زلزال به مواضع مزدوران سعودی
موافقت یمن با توقف حملات موشکی به صورت مشروط
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oN8
tabnak.ir/005oN8