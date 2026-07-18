لیونل مسی در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی
فردا در فینال حساس جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، لیونل مسی فرصت دارد دومین جام جهانی پیاپی را به دست آورد و به جمع اسطورههایی بپیوندد که این کار را کردهاند. در تاریخ فقط بازیکنان ایتالیا (۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و برزیل (۱۹۵۸ و ۱۹۶۲) موفق به این کار شدهاند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۷۳| |
2040 بازدید
به گزارش تابناک؛ فردا در فینال حساس جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، لیونل مسی فرصت دارد دومین جام جهانی پیاپی را به دست آورد و به جمع اسطورههایی بپیوندد که این کار را کردهاند. در تاریخ فقط بازیکنان ایتالیا (۱۹۳۴ و ۱۹۳۸) و برزیل (۱۹۵۸ و ۱۹۶۲) موفق به این کار شدهاند.
از مشهورترین آنها: جوزپه مهآتزا از ایتالیا و پله، گارینشا و دیدی از برزیل. پله تنها بازیکن تاریخ با ۳ جام جهانی است.
اگر آرژانتین قهرمان شود، لیونل مسی، امیلیانو مارتینز، الکسیس مکآلیستر، انزو فرناندز، کریستین رومرو و خولیان آلوارس نیز دومین جام پیاپی خود را کسب خواهند کرد؛ اتفاقی که از سال ۱۹۶۲ تاکنون رخ نداده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱