صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا می‌خواهد ایران را پای میز مذاکره بکشاند / دامنه جنگ گسترش نمی‌یابد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه تفاهمنامه با آمریکا عملاً پایان یافته است، گفت: آمریکا به دنبال جنگ فراگیر نیست، بلکه تلاش می‌کند با حملات محدود و ایجاد فشار، جمهوری اسلامی ایران را وادار به بازگشت به میز مذاکره و دادن امتیاز کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۷۲
| |
18808 بازدید
|
۳۰

آمریکا با حملات مقطعی می‌خواهد ایران را پای میز مذاکره بکشاند / دامنه جنگ گسترش نمی‌یابد

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره حملات آمریکا به جنوب کشور و تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: عزت و شرف ما در گرو همین مقاومت است. اینکه عده‌ای همچنان به دنبال همان تفاهمنامه هستند، به نظر من دیگر موضوعیت ندارد؛ تفاهمنامه عملاً تمام شده است. اگر برخی هنوز خواب‌های دیگری می‌بینند، به خودشان مربوط است، اما سیاست کلی نظام، به‌ویژه در حوزه دفاعی، مقابله با تجاوز و دفاع از کشور است و خوشبختانه نیروهای مسلح نیز عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

وی افزود: آنچه از کانال‌های رسمی و منابع معتبر دنبال می‌کنم، نشان می‌دهد نیروهای ما بسیار خوب عمل کرده‌اند. دشمن نیز به دلیل شکست در تحقق اهداف اولیه خود، دست به این اقدامات می‌زند.

دشمن به دنبال یک جنگ همه جانبه نیست

تحلیل من این است که آنها به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، بلکه می‌خواهند اهدافی را که در میدان به دست نیاوردند، از طریق فشارهای مقطعی و حملات محدود در میز مذاکره دنبال کنند.

احمدی با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: برنامه دشمن این بود که ظرف یک یا دو هفته کار جمهوری اسلامی را تمام کند، اما تیرشان به سنگ خورد. امروز از روی عصبانیت و استیصال دست به این اقدامات می‌زنند. تحلیل من این است که آنها به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، بلکه می‌خواهند اهدافی را که در میدان به دست نیاوردند، از طریق فشارهای مقطعی و حملات محدود در میز مذاکره دنبال کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: آنها می‌خواهند ایران را دوباره به همان نقطه‌ای بکشانند که خودشان می‌خواهند، اما کور خوانده‌اند. نظام تصمیم خود را گرفته و این تصمیم با هدایت مقام معظم رهبری در حال پیگیری است. نباید به اظهارنظرهای حاشیه‌ای و بی‌اساس برخی افراد اهمیت داد.

آمریکا با حملات مقطعی می‌خواهد ایران را پای میز مذاکره بکشاند / دامنه جنگ گسترش نمی‌یابد

وی با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی، گفت: این جریان‌های غرب‌گرا همیشه بوده‌اند. امام خمینی(ره) فرمودند ما آمریکا را از ایران بیرون کردیم، اما با این ضربه‌خورده‌ها چه کنیم؟ در دوران دفاع مقدس نیز همین افراد بیانیه صادر می‌کردند و مواضعی علیه نظام و امام داشتند. امروز همان تفکر، باقیمانده‌ها و تفاله‌های آن جریان، دوباره همان رفتارها را تکرار می‌کنند، اما راه به جایی نخواهند برد.

آمریکا به دنبال این است که ایران را به میز مذاکره برگرداند

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا دامنه جنگ گسترش خواهد یافت یا خیر، گفت: به نظر من با شرایط موجود، جنگ به شکل گسترده‌تر دنبال نخواهد شد. آمریکا بیشتر روی ایجاد فشار حساب باز کرده تا ایران را به میز مذاکره بازگرداند و امتیاز بگیرد، اما جمهوری اسلامی ایران اهل امتیاز دادن از موضع ضعف نیست. ما باید مقاومت کنیم و مسیر خود را ادامه دهیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی احمدی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس خبر فوری حنگ ایران و آمریکا تابناک خبر فوری تابناک
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
61
30
پاسخ
از امروز پایان حملات از سوی دو طرف رسما اعلام و پیگیری روند صلح با سرعت پیشتری انجام و بدنبال آن فعالیتهای اقتصادی به خصوص در زمینه راههای ترانزیتی شروع خواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تو هنوز شناختی از امپریالیسم و استعمار نداری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
هیچ توافقی به سود مردم و کشور ایران نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
از اونایی هستی که 1000 بار از یک سوراخ گزیده میشن . تازه مذاکره هم بشه فرضا . فکر میکنی نتیجه ای ازش عاید میشه ؟ یا ساده ای یا چی ؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
72
68
پاسخ
بمب اتم بسازین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
21
115
پاسخ
هر چقدر جنگ بلدیم ، مذاکره بلد نیستم و آمریکا این رو فهمیده .
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
20
30
پاسخ
باید به گوش باشیم به هوش.دشمن وامانده دسیسه جدایی رو داره در سر می پروراند.جنوب قسمتی از وجود ایران.به قول شاعر که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند ،چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
8
75
پاسخ
مردم عزيز خوب توجه كنيد ايشون چي ميفرمايند برعكسش ميشه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
62
6
پاسخ
آمریکا با قطع اینترنت جهانی به دره نیستی سقوط می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
بزرگترین صدمات و آسیب ها در جنگها زمانی بروز می کند که دشمن را دست کم بگیریم. تاکید می کنم دست کم بگیریم
میرمهنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
دمت گرم! اگه لطف کنی از نبوغت استفاده کنی، استارلینک رو هک کنی، بالن های اینترنتی گوگل رو هم بندازی پایین، همه چی حل میشه!
ناشناس
|
France
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
7
66
پاسخ
فشار اقتصادی و محرومیت و ناامنی رو مردم تحمل میکنند.
این حرفها که غیرمنطقی است. الان بحث جنگ نظامی نیست. اینکه زندگی مردم تحت شعاع باشه و کسی نمیدونه چیکار باید کنه و ثبات اقتصادی نباشه، از صد تا جنگ بدتره.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
دولت اقتصاد رو جنگی نکرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
اصلاح طلب فقط با وعده فریب می‌دهد میاره پای صندوق
بعدش دیگه بهش ربط ندارد و نمیذارن و اختیار نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
41
15
پاسخ
پزشكيان كجاست؟؟؟
پاسخ ها
من
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
چکارش داری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
34
13
پاسخ
واقعیت این است که جنگهای این دوران برنده ندارد . پایان همه جنگها هم مذاکره است. مشکل ما این است که مذاکره کننده قوی که از حقوق ملت ایران بخوبی و قاطع دفاع کند نداریم و عموم مذاکره کنندگانمان نوعی ضعف یا علاقه به آمریکا دارمد. باید مذاکره کردن را یاد بگیریم و مذاکره کنیم. کشور و منطقه ما تحمل تداوم وضعیت فعلی را ندارد و جز مذاکره برد برد راهی نیست. اینکه فکر کنیم در مذاکره هم همه چیز مطابق میل ما باشد فکری بیهوده و توهم است. برای امنیت آینده هم باید اقتصاد را قوی کنیم و به سلاح هسته ای دست یابیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
37
28
پاسخ
ایران دو راه بیشتر ندارد!
1- یا سلاح برتری نسبت به سلاح هسته ای داشته باشد که مانع استفاده آمریکا از آن شود.
2- خود سلاح هسته ای بسازد که بازدارنده باشد.
ایران باید طرحی بیابد که ناوهای آمریکایی در منطقه را محو نماید. وگرنه روند حملات پینگ پنگی فعلی ادادمه خواهد داشت و این بضرر ایران است نه آمریکا!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oN6
tabnak.ir/005oN6