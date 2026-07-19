عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه تفاهمنامه با آمریکا عملاً پایان یافته است، گفت: آمریکا به دنبال جنگ فراگیر نیست، بلکه تلاش می‌کند با حملات محدود و ایجاد فشار، جمهوری اسلامی ایران را وادار به بازگشت به میز مذاکره و دادن امتیاز کند.

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره حملات آمریکا به جنوب کشور و تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: عزت و شرف ما در گرو همین مقاومت است. اینکه عده‌ای همچنان به دنبال همان تفاهمنامه هستند، به نظر من دیگر موضوعیت ندارد؛ تفاهمنامه عملاً تمام شده است. اگر برخی هنوز خواب‌های دیگری می‌بینند، به خودشان مربوط است، اما سیاست کلی نظام، به‌ویژه در حوزه دفاعی، مقابله با تجاوز و دفاع از کشور است و خوشبختانه نیروهای مسلح نیز عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.

وی افزود: آنچه از کانال‌های رسمی و منابع معتبر دنبال می‌کنم، نشان می‌دهد نیروهای ما بسیار خوب عمل کرده‌اند. دشمن نیز به دلیل شکست در تحقق اهداف اولیه خود، دست به این اقدامات می‌زند.

دشمن به دنبال یک جنگ همه جانبه نیست

تحلیل من این است که آنها به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، بلکه می‌خواهند اهدافی را که در میدان به دست نیاوردند، از طریق فشارهای مقطعی و حملات محدود در میز مذاکره دنبال کنند.

احمدی با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: برنامه دشمن این بود که ظرف یک یا دو هفته کار جمهوری اسلامی را تمام کند، اما تیرشان به سنگ خورد. امروز از روی عصبانیت و استیصال دست به این اقدامات می‌زنند. تحلیل من این است که آنها به دنبال یک جنگ همه‌جانبه نیستند، بلکه می‌خواهند اهدافی را که در میدان به دست نیاوردند، از طریق فشارهای مقطعی و حملات محدود در میز مذاکره دنبال کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: آنها می‌خواهند ایران را دوباره به همان نقطه‌ای بکشانند که خودشان می‌خواهند، اما کور خوانده‌اند. نظام تصمیم خود را گرفته و این تصمیم با هدایت مقام معظم رهبری در حال پیگیری است. نباید به اظهارنظرهای حاشیه‌ای و بی‌اساس برخی افراد اهمیت داد.

وی با انتقاد از برخی جریان‌های داخلی، گفت: این جریان‌های غرب‌گرا همیشه بوده‌اند. امام خمینی(ره) فرمودند ما آمریکا را از ایران بیرون کردیم، اما با این ضربه‌خورده‌ها چه کنیم؟ در دوران دفاع مقدس نیز همین افراد بیانیه صادر می‌کردند و مواضعی علیه نظام و امام داشتند. امروز همان تفکر، باقیمانده‌ها و تفاله‌های آن جریان، دوباره همان رفتارها را تکرار می‌کنند، اما راه به جایی نخواهند برد.

آمریکا به دنبال این است که ایران را به میز مذاکره برگرداند

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا دامنه جنگ گسترش خواهد یافت یا خیر، گفت: به نظر من با شرایط موجود، جنگ به شکل گسترده‌تر دنبال نخواهد شد. آمریکا بیشتر روی ایجاد فشار حساب باز کرده تا ایران را به میز مذاکره بازگرداند و امتیاز بگیرد، اما جمهوری اسلامی ایران اهل امتیاز دادن از موضع ضعف نیست. ما باید مقاومت کنیم و مسیر خود را ادامه دهیم.