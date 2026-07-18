



به گزارش تابناک؛ سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تهران، خراسان رضوی و خوزستان؛ استان‌های پیشتاز در ثبت‌نام اربعین هستند.



از این تعداد ۵۸ درصد آقایان، ۴۲ درصد بانوان و بیشترین استقبال در بازه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال است.



مهران، شلمچه و خسروی؛ مرزهای دارای بیشترین انتخاب توسط زائران هستند.



🔹متقاضیان برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و امدادی به سامانه samah.haj.ir مراجعه کنند.