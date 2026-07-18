آمارثبتنام کنندگان در سامانه سماح برای اربعین
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تهران، خراسان رضوی و خوزستان؛ استانهای پیشتاز در ثبتنام اربعین هستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان حج و زیارت اعلام کرد: تهران، خراسان رضوی و خوزستان؛ استانهای پیشتاز در ثبتنام اربعین هستند.
از این تعداد ۵۸ درصد آقایان، ۴۲ درصد بانوان و بیشترین استقبال در بازه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال است.
مهران، شلمچه و خسروی؛ مرزهای دارای بیشترین انتخاب توسط زائران هستند.
🔹متقاضیان برای بهرهمندی از خدمات بیمهای و امدادی به سامانه samah.haj.ir مراجعه کنند.
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