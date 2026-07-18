سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی یک واحد خانه‌مسافر در هسته مرکزی شهر منجر به مرگ کودک هفت ساله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرآتشیار معین‌رضا فرخنده افزود: این حادثه ساعت ۶ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از پنج ایستگاه به محل حادثه در خیابان امام رضا (ع) ۲ اعزام شدند.

وی افزود: کانون حریق طبقه سوم این خانه‌مسافر بود که با تلاش آتش‌نشانان آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به سایر واحد‌ها جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: هنگام وقوع آتش‌سوزی سه کودک داخل اتاق بودند که ۲ نفر از اتاق خارج شدند، اما یک کودک هفت ساله جان خود را از دست داد.

فرخنده گفت: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.