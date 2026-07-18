صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ کودک ۷ ساله در آتش‌سوزی مشهد

آتش‌سوزی خانه‌مسافر در مشهد منجر به مرگ کودک هفت ساله شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۶۵
| |
3964 بازدید

مرگ کودک ۷ ساله در آتش‌سوزی مشهد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی یک واحد خانه‌مسافر در هسته مرکزی شهر منجر به مرگ کودک هفت ساله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرآتشیار معین‌رضا فرخنده افزود: این حادثه ساعت ۶ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از پنج ایستگاه به محل حادثه در خیابان امام رضا (ع) ۲ اعزام شدند.

وی افزود: کانون حریق طبقه سوم این خانه‌مسافر بود که با تلاش آتش‌نشانان آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به سایر واحد‌ها جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: هنگام وقوع آتش‌سوزی سه کودک داخل اتاق بودند که ۲ نفر از اتاق خارج شدند، اما یک کودک هفت ساله جان خود را از دست داد.

فرخنده گفت: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی مشهد کودک مرگ خانه مسافر
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای ستون دود سیاه در بهبهان
تصاویر جانباز یک ساله ایران در بندرعباس
فینال جام جهانی در خطر!
مرگ پیرمرد ۷۰ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه
آتش‌سوزی در پایگاه موفق السلطی اردن درپی حمله ایران
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oMz
tabnak.ir/005oMz