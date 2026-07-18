آمریکا کنسولگری خود در پاکستان را تعطیل کرد
کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور پاکستان روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که فعالیتهای دیپلماتیک مرتبط با ایالت خیبرپختونخوا از این پس از سوی بخش خیبرپختونخوا در سفارت آمریکا در اسلامآباد پیگیری خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۶۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور پاکستان روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که فعالیتهای دیپلماتیک مرتبط با ایالت خیبرپختونخوا از این پس از سوی بخش خیبرپختونخوا در سفارت آمریکا در اسلامآباد پیگیری خواهد شد.
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