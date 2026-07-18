ثبت‌نام آزمون کارشناسی به پزشکی سال جاری از ۱۰ تا ۱۶ شهریورماه انجام می‌شود و این آزمون روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

اعلام زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون کارشناسی به پزشکی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی سال جاری از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه خواهد داشت.

همچنین، آزمون کارشناسی به پزشکی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

به داوطلبان توصیه می‌شود پیش از پرداخت هزینه و ثبت‌نام، دفترچه راهنمای آزمون را به‌دقت مطالعه کنند. همچنین وجه پرداختی ثبت‌نام به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

ثبت‌نام صرفاً در بازه زمانی اعلام‌شده انجام می‌شود و با توجه به اینکه تمدید مهلت ثبت‌نام پیش‌بینی نشده است، داوطلبان باید در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در صورت تصمیم مراجع ذی‌صلاح برای تمدید احتمالی ثبت‌نام، هزینه ثبت‌نام متأخران مطابق مصوبه هیأت وزیران متفاوت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، هرگونه تغییر یا اطلاعیه جدید، منتشر خواهد شد.