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سفر جنجالی فرستاده ترامپ به ونیز با قایق مجلل

ورود کشتی تفریحی مجلل فرستاده ترامپ به ونیز با استقبال معترضان و درگیری‌های شدید با پلیس ضد شورش همراه شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۶۲
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سفر جنجالی فرستاده ترامپ به ونیز با قایق مجلل

حضور «تیلمن فرتیتا»، فرستاده میلیاردر آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در شهر ونیز ایتالیا به واکنش تند و انتقادی معترضان منجر شد و آنها با شعارهایی همچون «شرم‌آور» به استقبال او رفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود آورده است: معترضان همچنین پلاکاردهایی با این عنوان که «ونیز برای استفاده کردن نیست» در دست داشتند. آنها این حضور را نمایشی ناخواسته از ثروت و نفوذ آمریکا در زمانی دانستند که به اعتقاد آنها، دولت ترامپ نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را برهم زده است.

یکی از محورهای اصلی اعتراض، سیاست‌های خارجی ترامپ به ویژه حملات به ایران عنوان شد که به گفته فعالان، موجب افزایش قیمت انرژی و فشار بر مردم عادی شده است.

سفر جنجالی فرستاده ترامپ به ونیز با قایق مجلل

قایق مجلل ۱۱۷ متری و ۶ طبقه فرستاده ترامپ در ونیز که از ساختمان‌های مجاور بلندتر بود، خشم فعالان محلی را برانگیخت؛ به ویژه اینکه پیشتر مبارزات زیادی برای ممنوعیت ورود کشتی‌های کروز به کانالهای تاریخی ونیز انجام شده بود. معترضان این اقدام را نشانه‌ای از نفوذ «اولیگارش‌های جدید» و عادی سازی این وضعیت دانستند.

فرتیتا، مالک هتل‌ها، کازینوها و تیم بسکتبال راکتز، این تور را به مناسبت دویست و پنجاهمین سال استقلال آمریکا «دیپلماسی ساحلی» خواند و گفت از حق اعتراض مسالمت آمیز حمایت می‌کند.


سفر جنجالی فرستاده ترامپ به ونیز با قایق مجلل

با این حال، وی با سردی روابط سیاسی نیز مواجه شده چرا که جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا به دلیل تنش با ترامپ، در مراسم جشن‌های سفارت آمریکا برای دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا شرکت نکرد.

یک تحلیلگر سیاسی نیز این شیوه دیپلماسی با قایق شخصی را «بسیار غیرمعمول» و دارای برداشت‌های دوگانه ارزیابی کرد.


سفر جنجالی فرستاده ترامپ به ونیز با قایق مجلل 

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