به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ دکتر محمد زینلی رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت با بیان اینکه هاری یک بیماری قابل انتقال میان حیوان و انسان است، اظهار کرد: اگرچه ابزار‌های موثر برای تشخیص، پیشگیری و کنترل هاری وجود دارد، اما سالانه جان هزاران نفر را در سراسر جهان می‌گیرد.

وی افزود: هاری یک بیماری صددرصد کشنده است، اما قابلیت پیشگیری صددرصدی دارد. هنگامی که فردی به هاری مبتلا شود و علائم بیماری بروز کند، هیچ کاری نمی‌توان برای بیمار انجام داد و به طور قطع فرد مبتلا به هاری جان خود را از دست می‌دهد.

۷۲۹ واحد مراقبت و پیشگیری از هاری

زینلی بیان اینکه ۷۲۹ واحد مراقبت و پیشگیری از هاری در کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: براساس تعداد جمعیت و مراکز پیشگیری از هاری، یک مرکز کنترل و پیشگیری از این بیماری به ازای هر ۱۲۰ تا ۱۳۰هزار نفر داریم.

وی ادامه داد: این مراکز، خدمات مورد نیاز برای هرگونه گزشی را بر مبنای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها ارائه می‌دهند. این خدمات شامل شست‌وشوی زخم در مرحله اول، سپس واکسیناسیون در صورت لزوم و در نهایت تزریق ایمونوگلوبین ضدهاری را انجام می‌دهند. این مراکز خدمات را رایگان ارائه می‌دهند.

ابتلای ۵ نفر به هاری در سال جاری

رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت درباره تعداد موارد حیوان‌گزیدگی توضیح داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، حدود ۴۴۰هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳ داشته‌ایم که این تعداد در سال گذشته به ۴۴۵هزار مورد رسید.

وی افزود: براساس آخرین اطلاعات، تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در سال جاری حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار مورد است که ۵ نفر از این تعداد به هاری مبتلا شده‌اند.

افزایش گربه‌گزیدگی در ۱۴۰۴ | سگ‌گزیدگی عامل اصلی ابتلا به هاری در کشور

زینلی با بیان اینکه سگ‌ها بیشترین تعداد حیوان‌گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: گربه‌ها جایگاه دوم تعداد موارد حیوان‌گزیدگی را از آن خود کرده‌اند. افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی گربه‌گزیدگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ را تجربه کرده‌ایم. البته هیچ مرگ به دلیل هاری ناشی از گربه‌گزیدگی در کشور نداریم.

وی درباره عوامل ابتلا به هاری توضیح داد: سگ‌گزیدگی عامل اصلی ابتلا به هاری در کشور به شمار می‌رود و عامل دیگر ابتلا به هاری وحوش مانند روباه و شغال است. به عبارت دیگر، سگ‌ها ۸۰ درصد علت ابتلا به هاری را به خود اختصاص داده‌اند و ۲۰ درصد دیگر در اختیار وحوش است. متاسفانه، تمام افرادی که به هاری متبلا می‌شوند، جان خود را از دست می‌دهند.

اجتناب از تماس با حیوانات پرسه‌زن

رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت درباره روش‌های پیشگیری از هاری گفت: در وهله نخست، ارتباط با حیوان باید کاهش یابد و اجتناب از هرگونه ارتباط با حیوان بلاصاحب و پرسه‌زن را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: خطرات ناشی از بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان فقط به هاری محدود نمی‌شود، بلکه تمام بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان خطرناک هستند.

گزش حیوانات را جدی بگیریم

زینلی با بیان اینکه حیوان‌گزیدگی را باید جدی گرفت، اظهار کرد: در صورت هرگونه حیوان‌گزیدگی می‌بایست به اولین واحد مراقبت و پیشگیری از هاری مراجعه کرد.