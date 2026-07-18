هیلاری کلینتون در محاصره بازیگران ژاپنی
کابوکی (Kabuki) یکی از مشهورترین و قدیمیترین هنرهای نمایشی ژاپن است که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و ترکیبی از نمایش، رقص، موسیقی، گریم و لباسهای بسیار باشکوه است.
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به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این عکس مربوط به نخستین سفر خارجی بیل کلینتون پس از آغاز ریاست جمهوری اش به ژاپن در ژوئیه ۱۹۹۳ است؛ سفری که برای شرکت در نشست سران گروه هفت (G۷) در توکیو انجام شد. هیلاری کلینتون نیز به عنوان بانوی اول آمریکا او را همراهی میکرد.
هیلاری در کنار دو بازیگر با گریم سفید دیده میشود، عکس در ۹ ژوئیه ۱۹۹۳ و پس از تماشای اجرای تئاتر کابوکی در منطقه گینزای توکیو گرفته شده است. در آن، هیلاری کلینتون پس از پایان نمایش با بازیگران کابوکی دست میدهد.
این عکس را عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس، داگ میلز ثبت کرد. کابوکی (Kabuki) یکی از مشهورترین و قدیمیترین هنرهای نمایشی ژاپن است که بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد و ترکیبی از نمایش، رقص، موسیقی، گریم و لباسهای بسیار باشکوه است.
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