پوستر فیفا برای فینال جام جهانی ۲۰۲۶

فیفا با انتشار پوستر رسمی دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۲۶، از نبرد بزرگ اسپانیا و آرژانتین برای فتح جام رونمایی کرد؛ تصویری که ستاره‌های دو تیم را در کنار جام قهرمانی به نمایش گذاشته است.

به گزارش تابناک؛ فدراسیون جهانی فوتبال همزمان با نزدیک شدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، پوستر رسمی این مسابقه را منتشر کرد.

دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز یکشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۳۰ برگزار خواهد شد و اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی و بالابردن ارزشمندترین جام فوتبال جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.