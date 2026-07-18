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جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ

جامعه ایرانی به نقطه تاریخیِ بی‌بازگشتی رسیده که در آن، سیاست‌های کلیشه‌ای افزایش جمعیت، نه فقط بی‌اثر، که به آینه «بی‌اعتمادی به آینده» بدل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۰
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13879 بازدید
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۶۶

جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ

این روزها مسئولان مربوطه، این جرات را پیدا کرده اند که به شکست بزرگ در سیاست های جمعیتی اذعان کنند، اما جبران این شکست ها چگونه میسر است؟

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، میلیاردها تومان بودجه که در قالب وام، یارانه و مشوق‌های رنگارنگ برای تشویق به فرزندآوری هزینه شده، نه تنها نتوانسته قطار شتابان سالمندی را متوقف کند، بلکه حالا آمارهای رسمی از سقوط آزاد نرخ باروری به مرز ۱.۳ حکایت دارد؛ رقمی که ایران را در کنار کهنسال‌ترین کشورهای اروپایی نشانده، اما با تفاوتی شگرف: در اروپا، کاهش فرزندآوری حاصل انتخاب است، اما در ایران، ثمره «ناامیدی».

از زبان آمار

هراس از آینده، اینبار نه در شعار، که در اعداد و ارقام سازمان ثبت احوال خود را نشان داده: کاهش ۸۷ هزار و ۶۴۹ نفری موالید در سال گذشته، زنگ خطری است که دیگر نه یک هشدار، که یک فریاد واقعی از اعماق جامعه به شمار می‌رود. هشداری که دبیر ستاد ملی جمعیت در همایش روز ملی جمعیت، آن را با بیانی هولناک به تصویر کشید: «اگر با همین روند پیش برویم، در ۷۵ سال آینده، جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید؛ یعنی یک‌سوم جمعیت فعلی. آنقدر کوچک می‌شویم که بدون نیاز به جنگ، خودبه‌خود از صحنه جغرافیای جهان حذف خواهیم شد.»

فقیر شدن طبقه متوسط!

اما تلخی ماجرا، فراتر از این پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناختی است. آنچه سیاست‌های افزایش جمعیت را به ورطه شکست کشانده، فقدان «چشم‌انداز» در ذهنیت عمومی است. طبقه متوسطی که روزگاری موتور توسعه و امید ایران بود، امروز فقیر شده، اما سرمایه فرهنگی خود را حفظ کرده است؛ طبقه‌ای که حاضر نیست در فقر و نابسامانی، فرزندی به دنیا آورد و آینده‌ای مبهم را به او هدیه کند. این طبقه، به روشنی دریافته که آوردن یک انسان جدید در شرایطی که امنیت شغلی، مسکن و تحصیل استاندارد به کالایی کمیاب و لوکس تبدیل شده، نه یک ارزش، که یک قمار خطرناک است.

مشوقهای بی اثر

فاطمه موسوی ویایه، مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، با اشاره به تغییرات شتابان الگوهای اجتماعی، از واقعیتی تلخ پرده برمی‌دارد: «نرخ ازدواج به شدت کاهش یافته و تجرد قطعی در سنین ۴۰ تا ۴۵ سال به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است. الگوی غالب خانواده‌ها، تک‌فرزندی است و زوج‌ها به دلیل نگرانی از تولد فرزند معلول و محدودیت‌های غربالگری، حتی از بارداری نیز اجتناب می‌کنند.» او تأکید می‌کند که مشوق‌های مالی تنها بر طبقات فرودست ممکن است اثر بگذارد، اما بر طبقه متوسط فقیرشده، نه تنها بی‌اثر، که گاهی با واکنش منفی نیز همراه است؛ چراکه این قشر، فرزندان خود را سرمایه‌ای برای آینده می‌داند و ترجیح می‌دهد به جای تولد فرزندی که نتواند قد و قامت یک زندگی شرافتمندانه را به او نشان دهد، دست از فرزندآوری بکشد.

جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اذعان به ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذشده، از ضعف فاحش در حوزه‌های مسکن و اشتغال انتقاد کرده و می‌گوید: «در زمینه پرداخت وام‌های خرد، جوانان را ناامید کرده‌ایم و هیچ برنامه جدی برای تأمین اشتغال وجود ندارد.» این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی، کشور با رشد منفی اقتصادی نیز مواجه خواهد بود و این وضعیت، در همه جنبه‌های اجتماعی و رفتاری خود را نشان می‌دهد.

نگاهی عمیق تر به داستان

ماجرا از این قرار است که مردم با منطقی قوی‌تر از وعده‌های دولتی، به این نتیجه رسیده‌اند که آینده‌ای مبهم و پرنوسان، شایسته حضور فرزندانشان نیست. تا زمانی که زوج‌های جوان برای تهیه مسکن به آرزویی دست‌نیافتنی خیره شوند و تا وقتی که امنیت شغلی و رفاه، به کلماتی انتزاعی در لوایح بودجه تبدیل شود، هیچ مشوق مالی و قانونی قادر به تغییر این باور عمیق نخواهد بود.

گزارش تلخ اما واقعی این است که شکست سیاست‌های جمعیتی در ایران، نه به خاطر کمبود بودجه، که به خاطر نبود «امید» در جامعه رقم خورده است. ایرانی امروز، انگار باور کرده که فردایی برای ساختن وجود ندارد و این باور، تلخ‌ترین معنای ممکن را به خود گرفته است: نسلی که از آوردن نسل بعدی می‌هراسد، در واقع از ادامه مسیر  دارد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها نرخ باروری به زیر یک خواهد رسید، بلکه تصویر «ایران» در ذهن ساکنانش، به خاطره‌ای از روزهای بهتر و روشن‌تر بدل خواهد شد؛ ایران بدون فرزندان، ایران بدون امید، ایران بدون فردا.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
15
154
پاسخ
با حمایت مالی از فرزندآوری، موجب کاهش شدید ارزش ریال شدند و الان جوانان توان ازدواج کردن هم ندارند.
دستپخت ندانستن همین است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
کاهش شدید ارزش ریالی ربطی به حمیات از فرزندآوری نداره اینقدر سوراخ داریم ک این 2 زار وام توش گمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
یکی بگه این ناشناس چی چی می گه
جلال
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بله دقیقا همینه با پول پاشی و مشوق های زیاد برای فرزند آوری هم ارزش ریال پائین آمد و هم خود این وام‌های فرزندآوری باعث تورم ش
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
حق هر فرد جامعه برخورداری راحت از وام ، مسکن ،و خودرو هستش
دولت های مختلف نتونستن این حق رو بصورت کامل برای مردم فراهم کنن و همین وام و خودرو های نیم بندی هم که میاد توضیع بشه حق یکسری رو میدن به کسایی دیگه تحت عنوان مشوق!!!!!!!! این بزرگترین ظلم به مردم عادیه دقیقا مثل کنکور سهمیه ای
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
153
پاسخ
یک سووال آیا کسانی علت کاهش جمعیت را جستجو میکنند در همین سرزمینی که ما زندکی میکنیم زندگی میکند ؟ اوضاع و وضعیت را میبینند؟ درک میکند شرایط زندگی جه جوری است و اینجا چه خبر است؟ آیا واقعا سووال دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
164
پاسخ
مردم نون شب ندارن بخورند،،بچه؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
این مردم همه میخواهند شاه باشند و شاهانه زندگی کنند. آنها می خواهند دیگری بجای آنها بخورد، بخوابد و زایمان کند و همه چیز هم داشته باشند...
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
جناب 12:01 مشخصه یا یک شخص کاملا علاف و بیکار هستی و اصلا از هزینه های یه زندگی نرمال مثل آدمیزاد خبر نداری یا وضعت خیلی خیلی توپه و نفست از جای گرم درمیاد، الان یک نفر متاهل مستاجر با زن خانه دار و یک فرزند، کمتر از ماهی 100 میلیون تومن درآمد داشته باشه کلاهش پس معرکه است، بچه ی آدمیزاد گربه نیست که وقتی به دنیا اومد بگی توکل به خدا خودش خود به خود بزرگ میشه، انشالله بزنم به تخته دزد و معتاد هم از آب در نمیاد مثل زنبور عسل که هدایت الهی داره این هم خودش یک فرزند صالح بار میاد
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بخدا اگه تصمیم گیرا بدونن الان گوشت کیلویی دومیلیون تومنه اگه بدونن قیمت پوشک بچه شیر خشک یا سونوگرافی چقده
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
138
پاسخ
بر خلاف مسوولان مردم با واقعیت زندگی میکنند و با توجه به شرایط زندگی شان تدبیر میکنند که چه عملی به صلاح شان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
13
21
پاسخ
چرخ روزگار همينه
يك برهه فرزنداوري ميشه و براي تامين منابع انساني هم كه شده جمعيت زياد ميشه
يك برهه هم كم ميشه
اين برهه ها به نظر چند صد سال طول ميشه ولي در مجمع جعيت زمين از يك حد بيشتر و يا كمتر نميشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
10
94
پاسخ
و کشور خیلی راحت به دست افغان ها می رسد در حال حاضر افغان های ساکن ایران بخه شدت در زاد و ولد هستند و نژاد افغان در ایران غالب خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
به طور صد در صد موافق این نظر نیستم اما اصل محکمی پشتش هست. اصل بقای نسل تاب آور
نسل ایرانی تاب آور در شرایط سخت غلبه پیدا خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
88
پاسخ
افغانها جبران کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ده تا ده تا می زایند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دقیقا همینه
یه سرایدار افغان توی مجتمع خودمان داریم که بطور مخفیانه و غیر قانونی در این مملکت زندگی می کنه و در اتاق 9 متر ی سرایداری سه تا بچه داره و زنش اخیرا بچه سقط کرده !
جالب اینکه زنش ضعیف و کوچک اندام و زرد رو است و هنوز 18 ساله نشده که این همه زایمان کرده !
این بچه های بی امکانات و فقیر با پدر و مادر نا آگاه و نادان و بی سواد فردا قراره در این مملکت ادعای ماکیت کنند چرا که در ایران زاده شده اند و متاسفانه اصلا هم کم نیستند
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
83
23
پاسخ
از جا درآمدن زنان
علت همین است
به ادعاهای ۴۰سال پیش تا کنون نگاه کنید
آسایش زیاد آرامش را می‌برد
تعادل میان آسایش و آرامش خروج از بن بست است
مادران تنبل و تن پرور تولید می‌کنند
بقول فروید و یونگ قانون پدر، تنها راه نجات خانواده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بابا پروفسور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
فاز اونایی ک لایک کردن چیه؟
یعنی واقعا معتقدن علت بحران جمعیت آسایش زیاد و تنبلی زنان هست؟!
مشکلات اقتصادی احتمالا نقشی نداره در این موضوع؟!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
هیچ ربطی هم نداره مردم پول ندارن ازدواج نمی کنن نه؟ دانشمند
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
قانون پدر متعلق به ژاک لکان است آقای پروفسور، در ضمن اصلا هیچ ربطی به این تاپیک نداره، یونگ و فروید هم مثل کارد و پنیر بودند، سعی کن زیاد اسمشون رو کنار هم نیاری چون ممکنه خدایی نکرده بگن بیسوادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
41
پاسخ
خیلی ساده است، اگر امید به آینده "" کاری - مالی "" در یک خانواده و برای جوانان باشد تمام مشکلات حل می شود و راهکار ساده این است، " تمامی قوانین مصوب مجلس و لوایح دولتی در زمینه های اخذ انواع مالیات ها و بیمه ه و عوارض و ... "" را به قوانین پیش از سال ۱۳۸۸ برگردانید، سپس همه چیز به راحتی حل می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
27
60
پاسخ
مهریه بلا شده تا مهریه هست و روزی ۱۰۰۰ مرد اموالش را از دست می ده چرا زن بگیره مهریه حذف نشه روال همینه غلط کردیم زن گرفتیم
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
الان مهریه هیچ قدرتی نداره در عمل.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
زنان بی مهریه عملا به برده تبدیل می شوند
چرا یه دختر تحصیل کرده و توانمند امروزی بیاد برای شما بچه بیاره در حالی که هیچ حقی بر فرزند و خانه و زندگی خود نداره و شما حق داشته باشی هر وقت اراده کنی درب خروج را نشانش بدی و بری سراغ زن جوان دیگر ؟؟
اگه مهریه نباشه حتما به امثال شما خیلی خوش می گذره چون در طول عمرت می تونی 10 بار تجدید فراش کنی و زن طلاق بچه گدا خونه !
اگه قانون مهریه بده قانون ارث که جیب شما را دو برابر خواهرت و چند برابر مادرت پر می کنه هم بده !
شماها فقط قوانینی که نفع شما نیست را دوست نداری ؟
اگر مردی بیا بگو مادرم باید دو برابر من از زندگی که خودش ساخته ارث ببره !
چرا در برابر ظلمی که به مادرت می شه سکوت می کنی ؟؟
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