عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک

منتخب عکس‌های روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهم‌ترین رویدادها و لحظه‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعه‌ای روزانه که با قاب‌های دقیق و تاثیرگذار، تازه‌ترین تحولات و صحنه‌های دیدنی را برای مخاطبان بازتاب می‌دهد.این گزارش به‌مرور تکمیل می‌شود.