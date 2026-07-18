عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد.این گزارش بهمرور تکمیل میشود.
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برچسبها:عکس بین الملل عکسهای روز جهان دریچه تابناک
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