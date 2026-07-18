صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اطلاعیه شماره ۲۸ سپاه پاسداران

فوری: نابودی زیرساخت‌های کلیدی ناوگان آمریکا!

مردم قهرمان و با ایمان ایران؛ دریادلان غیور نیروی دریایی سپاه در امتداد حضور حماسی شما ملت بزرگوار در خیابان میدان رزم را هم به صحنه نمایش عجز دشمن جنایتکار تبدیل کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۴۳
| |
4587 بازدید
|
۴

فوری: نابودی زیرساخت‌های کلیدی ناوگان آمریکا!

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم قهرمان و با ایمان ایران؛ دریادلان غیور نیروی دریایی سپاه در امتداد حضور حماسی شما ملت بزرگوار در خیابان میدان رزم را هم به صحنه نمایش عجز دشمن جنایتکار تبدیل کردند و علاوه بر کنترل قدرتمندانه تنگه هرمز در موج ۱۹ عملیات نصر۲، در پاسخ به تجاوزات شب گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا، اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان آمریکا در بندر الاحمدی کویت و محل تجمع پرنده‌های جنگی دشمن در شیخ عیسی بحرین را هدف عملیات کوبنده پهپادی و موشکی خود قرار دادند و مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن در بحرین با عنوان باتلکو را در هم کوبیدند. 

رزمندگان نیروی دریایی همچنین یک مرکز سیگنالی و مخابراتی آمریکا در کویت را منهدم کردند؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران پایگاه های آمریکا زیرساخت ها ناوگان آمریکا مرکز مخابراتی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
48
پاسخ
دمتون گرم
پاسخ ها
محمدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دم همه ی رزمندگان گرم
خداقوت به رزمندگان در صحنه و پشت جبهه
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
42
پاسخ
سلام خسته نباشید در کنار ش یه چند تا چاه نفت هم بزنید بی‌زحمت که دودش و پیامش به اونایی که باید برسه برسه
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
11
پاسخ
تشکر از دلاور مردان غیور ایرانی و با پیروی از دستورات حضرت آقا مجتبی ولی فقیه زمانه هر زمان نیاز باشد از پشت جبهه به خط مقدم خواهم آمد لبیک یا خامنه ایی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۷۱ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oMd
tabnak.ir/005oMd