سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (شنبه) و فردا در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است.

رگبار و رعد و برق در ۴ استان کشور

به گزارش تابناک؛ طی این دو روز فقط در ارتفاعات شمال منطقه آذربایجان و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴۱ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

دوشنبه با گذر امواج کم دامنه از نوار شمالی کشور در مناطقی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در خراسان شمالی ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

طی هفته جاری در نوار شرقی، مرکز کشور و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در سمنان و تهران وزش باد شدید و به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

طی این دو روز فقط در ارتفاعات شمال منطقه آذربایجان و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴۱ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

دوشنبه با گذر امواج کم دامنه از نوار شمالی کشور در مناطقی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در خراسان شمالی ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

طی هفته جاری در نوار شرقی، مرکز کشور و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در سمنان و تهران وزش باد شدید و به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.