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روزنامه جمهوری اسلامی:

با تفرقه‌افکنان مانند مجرم جنگی برخورد کنید

آمریکا را با تمام برنامه‌ ریزی هایش می‌توانیم شکست بدهیم. راه اصلی به شکست کشاندن تمام توطئه‌های آمریکا که در مراحل مختلف درصدد اجرای آنهاست، وحدت کلمه و انسجام ملی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۳۹
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1533 بازدید
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۴
با تفرقه‌افکنان مانند مجرم جنگی برخورد کنید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ وحدت، سلاحی است که از نیروهای مسلح نیز کارآمدتر است. عقلای قوم باید با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقه‌افکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات نمایند. در دوران جنگ نباید با کسانی که در برابر تصمیمات ملی می‌ایستند مماشات کرد. این افراد ستون پنجم دشمن هستند. در هیچ کشوری به ستون پنجم دشمن اجازه فعالیت نمی‌دهند.

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روزنامه جمهوری اسلامی تفرقه افکنی مجرم شرایط جنگی تندروی جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
59
پاسخ
وقتی طرف پشت میکروفن میگه سر رئیس جمهور رو می بره کاری ندارند دیگه چه توقعیه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
13
18
پاسخ
اینطوری که با خودت هم باید برخورد کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
16
پاسخ
دقیقا
باید برخورد شدیدی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
5
پاسخ
درسته ولی به شرطی که باب نقد نیز بسته نشود .
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