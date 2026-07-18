روزنامه جمهوری اسلامی:
با تفرقهافکنان مانند مجرم جنگی برخورد کنید
آمریکا را با تمام برنامه ریزی هایش میتوانیم شکست بدهیم. راه اصلی به شکست کشاندن تمام توطئههای آمریکا که در مراحل مختلف درصدد اجرای آنهاست، وحدت کلمه و انسجام ملی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۳۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ وحدت، سلاحی است که از نیروهای مسلح نیز کارآمدتر است. عقلای قوم باید با تفرقه موجود قاطعانه برخورد کنند و تفرقهافکنان را همچون مجرمان جنگی مجازات نمایند. در دوران جنگ نباید با کسانی که در برابر تصمیمات ملی میایستند مماشات کرد. این افراد ستون پنجم دشمن هستند. در هیچ کشوری به ستون پنجم دشمن اجازه فعالیت نمیدهند.
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