حمله زیدآبادی به اینترنشنال؛مثل ماهی بنظر میرسیم؟
به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار یادداشتی با عنوان «مثل ماهی به نظر میرسیم؟» در کانال تلگرامی خود نوشت: شبکهٔ "اینترنشنال" چنان از مصائب مردم مظلوم جنوب ایران بر اثر جنگ سخن میگوید که انگار به کلی از یاد بردهاست که خودش برای آغاز جنگ و لزوم نابودی زیرساختهای حیاتی کشور تحت عنوان "ارسال کمک به مردم ایران" با چه جلز و ولزی به ترامپ و نتانیاهو التماس میکرد و هنگام آتشبس و تفاهمنامه چه عزایی گرفته بود!
بله، ملقبازی هم در دنیای سیاست گاهی پیش میآید، اما حتی آن هم برای خودش چارچوب و آداب و اصولی دارد و نمیتوان به فاصلهٔ چند روز خود را از له له زدن برای امری، به مخالفت با آن امر نمایش داد!
همهٔ نیروهای ضد جنگ و صلحطلب داخل و خارج کشور را با ابزار رسانهای در انحصار خود، مورد زشتترین اهانتها و تهدیدها قرار دادند و حالا که گند کارشان در آمده است، با نادیده گرفتن آن سابقه، میخواهند خودشان را دلسوز رنج و مصیبت مردمِ به ستوه آمده از جنگ نشان دهند!
گمان کردهاند حافظهٔ ایرانیها مثل حافظهٔ ماهی است و ظرف چند ثانیه همه چیز را فراموش میکنند!
واقعا خجالت دارد که عده ای تا دیروز از عمو ترامپ و بی بی جان برای حمله به ایران دعوت کردند و التماس نمودند و حالا دایه دلسوزتر از مادر برای مردم ستمدیده جنوب کشور شده اند!
مگر شما نبودید که می گفتید آزادی هزینه دارد و جنگ و نابودی تاسیسات بهای آزادی است؟! مگر شما نبودید که افاضه می فرمودید اینها زیرساختهای جمهوری اسلامی است نه زیرساختهای ایران؟! مگر شما نبودید که می گفتید ترامپ و نتانیاهو دارند با زدن تاسیسات کشور به آزادی مردم کمک می کنند و آنها را تشویق می کردید که بیشتر بزنند؟! مگر شما نبودید که به دشمن گرا می دادید و به اینترآشغال کروکی می دادید که فلان مرکز کجا قرار دارد که راحت تر بزنند؟!
بابا وطن فروشی و بی وجدانی و مرض نفاق هم حد و مرزی داره ... لطفا شما دیگه برای مردم مظلوم ایران اشک تمساح نریزید. بروید بیماری روحی خودتان را درمان کنید ...