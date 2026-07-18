زیدآبادی نوشت: شبکهٔ "اینترنشنال" چنان از مصائب مردم مظلوم جنوب ایران بر اثر جنگ سخن می‌گوید که انگار به کلی از یاد برده‌است که خودش برای آغاز جنگ و لزوم نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور تحت عنوان "ارسال کمک به مردم ایران" با چه جلز و ولزی به ترامپ و نتانیاهو التماس می‌کرد و هنگام آتش‌بس و تفاهم‌نامه چه عزایی گرفته بود!

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار یادداشتی با عنوان «مثل ماهی به نظر می‌رسیم؟» در کانال تلگرامی خود نوشت: شبکهٔ "اینترنشنال" چنان از مصائب مردم مظلوم جنوب ایران بر اثر جنگ سخن می‌گوید که انگار به کلی از یاد برده‌است که خودش برای آغاز جنگ و لزوم نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور تحت عنوان "ارسال کمک به مردم ایران" با چه جلز و ولزی به ترامپ و نتانیاهو التماس می‌کرد و هنگام آتش‌بس و تفاهم‌نامه چه عزایی گرفته بود!

بله، ملق‌بازی هم در دنیای سیاست گاهی پیش می‌آید، اما حتی آن هم برای خودش چارچوب و آداب و اصولی دارد و نمی‌توان به فاصلهٔ چند روز خود را از له له زدن برای امری، به مخالفت با آن امر نمایش داد!

همهٔ نیروهای ضد جنگ و صلح‌طلب داخل و خارج کشور را با ابزار رسانه‌ای در انحصار خود، مورد زشت‌ترین اهانت‌ها و تهدیدها قرار دادند و حالا که گند کارشان در آمده است، با نادیده گرفتن آن سابقه، می‌خواهند خودشان را دلسوز رنج و مصیبت مردمِ به ستوه آمده از جنگ نشان دهند!

گمان کرده‌اند حافظهٔ ایرانی‌ها مثل حافظهٔ ماهی است و ظرف چند ثانیه همه چیز را فراموش می‌کنند!

