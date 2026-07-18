مرگ پیرمرد ۷۰ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ پرونده مرگ مرد ۷۰ساله‌ای که چند هفته پیش در جریان درگیری با متصدی یک داروخانه در مرکز تهران به‌شدت مجروح شده بود در حال حاضر با شکایت خانواده او وارد مرحله تازه‌ای شده است. این مرد پس از درگیری با مردی که در داروخانه کار می‌کرد به بیمارستان انتقال یافت و در تمام این مدت با مرگ دست‌و‌پنجه نرم کرد تا اینکه در نهایت بعد از چند هفته بستری بودن جان خود را از دست داد. اکنون خانواده او با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی، از متصدی داروخانه شکایت کرده‌اند و درخواست رسیدگی به موضوع را دارند.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه در روز‌های پایانی خرداد سال جاری رخ داد. به گفته خانواده مرد فوت‌شده، آن روز مرد مسن برای خرید چند قلم کالای درمانی و بهداشتی به یکی از داروخانه‌های مرکز تهران رفت و پس از پرداخت پول کالا‌هایی که خریده بود، آنجا را ترک کرد تا به خانه بازگردد، اما هنوز از داروخانه خیلی فاصله نگرفته بود که در گفت‌و‌گو با اعضای خانواده متوجه شد کالای بهداشتی‌ای که خریده با برندی که مد نظر بوده تفاوت دارد. به همین دلیل به داروخانه بازگشت تا آن را عوض کند، اما در نهایت تصمیم گرفت از خرید خود منصرف شود و کالا را پس دهد و کالای مورد نظر را از داروخانه دیگری بخرد.

مرد ۷۰ساله از متصدی خواست کالا را پس بگیرد و پولش را پس بدهد، اما متصدی داروخانه با این درخواست مخالفت کرد.

در ادامه، بین دو طرف مشاجره لفظی شکل گرفت؛ مشاجره‌ای که به گفته خانواده متوفی، به درگیری فیزیکی کشیده شد و مرد سالمند در جریان آن به دست متصدی داروخانه مورد ضرب و جرح قرار گرفت و ماجرا تا جایی پیش رفت که مرد مسن مجروح شد. میزان جراحات به حدی بود که دقایقی بعد امدادگران اورژانس به وسیله افراد حاضر در صحنه به محل فراخوانده شدند. سپس به تشخیص امدادگران، مرد مجروح برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل شد.

پزشکان مرد مسن را چند هفته تحت درمان و بستری نگه داشتند، اما او در نهایت جان خود را از دست داد.

در حال حاضر خانواده این مرد با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، شکایتی علیه متصدی داروخانه ثبت کرده‌اند و مدعی‌اند مرگ پدرشان نتیجه ضرب و جرحی است که در جریان درگیری به او وارد شده است.

اکنون تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل بررسی‌های قضایی درباره روند پرونده مشخص خواهد شد.