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مرگ پیرمرد ۷۰ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه

پس از مرگ مرد ۷۰ساله‌ای که در جریان درگیری با متصدی یک داروخانه در بیمارستان بستری شد و جان باخت، خانواده‌اش با طرح شکایتی، احتمال قتل را مطرح کردند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۳۶
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13073 بازدید
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۱۵
مرگ پیرمرد ۷۰ساله پس از درگیری با متصدی داروخانه

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ پرونده مرگ مرد ۷۰ساله‌ای که چند هفته پیش در جریان درگیری با متصدی یک داروخانه در مرکز تهران به‌شدت مجروح شده بود در حال حاضر با شکایت خانواده او وارد مرحله تازه‌ای شده است. این مرد پس از درگیری با مردی که در داروخانه کار می‌کرد به بیمارستان انتقال یافت و در تمام این مدت با مرگ دست‌و‌پنجه نرم کرد تا اینکه در نهایت بعد از چند هفته بستری بودن جان خود را از دست داد. اکنون خانواده او با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی، از متصدی داروخانه شکایت کرده‌اند و درخواست رسیدگی به موضوع را دارند.

بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه در روز‌های پایانی خرداد سال جاری رخ داد. به گفته خانواده مرد فوت‌شده، آن روز مرد مسن برای خرید چند قلم کالای درمانی و بهداشتی به یکی از داروخانه‌های مرکز تهران رفت و پس از پرداخت پول کالا‌هایی که خریده بود، آنجا را ترک کرد تا به خانه بازگردد، اما هنوز از داروخانه خیلی فاصله نگرفته بود که در گفت‌و‌گو با اعضای خانواده متوجه شد کالای بهداشتی‌ای که خریده با برندی که مد نظر بوده تفاوت دارد. به همین دلیل به داروخانه بازگشت تا آن را عوض کند، اما در نهایت تصمیم گرفت از خرید خود منصرف شود و کالا را پس دهد و کالای مورد نظر را از داروخانه دیگری بخرد.

مرد ۷۰ساله از متصدی خواست کالا را پس بگیرد و پولش را پس بدهد، اما متصدی داروخانه با این درخواست مخالفت کرد.

در ادامه، بین دو طرف مشاجره لفظی شکل گرفت؛ مشاجره‌ای که به گفته خانواده متوفی، به درگیری فیزیکی کشیده شد و مرد سالمند در جریان آن به دست متصدی داروخانه مورد ضرب و جرح قرار گرفت و ماجرا تا جایی پیش رفت که مرد مسن مجروح شد. میزان جراحات به حدی بود که دقایقی بعد امدادگران اورژانس به وسیله افراد حاضر در صحنه به محل فراخوانده شدند. سپس به تشخیص امدادگران، مرد مجروح برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل شد.

پزشکان مرد مسن را چند هفته تحت درمان و بستری نگه داشتند، اما او در نهایت جان خود را از دست داد.

در حال حاضر خانواده این مرد با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، شکایتی علیه متصدی داروخانه ثبت کرده‌اند و مدعی‌اند مرگ پدرشان نتیجه ضرب و جرحی است که در جریان درگیری به او وارد شده است.

اکنون تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل بررسی‌های قضایی درباره روند پرونده مشخص خواهد شد.

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مرگ پیرمرد داروخانه جراحات ضرب و جرح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
77
پاسخ
قیمت دارو در حد غیر قابل خرید برای اکثریت مردم است چرا هیچ کسی توجه نمی کند؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ولی خب باید به اعصابشون مسلط میبود هر دو طرف مخصوصا طرف جوون تر
مستضعف
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
توجه را کسانی باید انجام دهند که موقع انتخابات دقت کنند به چه کسی رای می دهند تا این وضعیت گرانی و تورم ساختگی بوجود نیاید
ناشناس
| Germany |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
پس بریم آدم بکشیم! عجب!...قیمت اکثریت داروها در ایران حتی نسبت به درآمدهای مردم داخل کشور خنده دار است، ننه من غریبم بازی در نیارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
42
پاسخ
قتل غير عمد محرز
متصدي در چينين مواردي بايد طرف را به مدير داروخانه ارجاع بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
20
پاسخ
مجموعه قوانین و مقررات ناکارآمد دارو و درمان مردم را به جان هم می اندازد
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
15
پاسخ
مقصر اصلی نابسامانی دارو در کشور وزیر بهداشت می باشد
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
11
15
پاسخ
با توجه به دستورالعمل اداره بهداشت داروخانه ها مجاز به پس گرفتن اقلام فروخته شده نیستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
با توجه به شرایط مالی و سنی خریدار، متصدی میتونست اقلام رو پس نگیره ولی پول پیرمرده رو پس بده
امیدوارم که به بدترین شکل ممکن، متصدی مجازات بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
17
پاسخ
متصدیان داروخانه باید افرادی صبور ، متین ، خوشرو و غیر شرور باشند چون مراجعین آنها اکثرا افراد عصبی یا بیماری که با هزینه بالا مواجه است هستند. متاسف شدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
7
پاسخ
متصدی داروخانه ها اکثرن ادمایی از خود متشکر شدند و بد ور با مشتری رفتار می کنن،سازمان غذا و دارو باید نظارت کنه که رهاست
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
8
پاسخ
دو هفته هست برام دارو تجویز کردن و قادر به خرید و هزینه نیستم... من که بیمه تامین اجتماعی دارم پزشک رو آزاد پرداخت میکنم حق ویزیت700 تومانی و واقعا تا چند روز دیگر قادر به خرید داروم نیستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
7
5
پاسخ
من خودم کاسبم ولی یک سری پیرمرد ها روی مخ و روی اعصاب هستن و از بقیه طلبکارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اگه نمیتونی باهاشون مدارا کنی بساطتو جمع کن
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
3
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و خشونت در جامعه است همین است
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