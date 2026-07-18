عکس: ریزش کوه در چونگ‌چینگ چین؛ ۸ کشته و ۳۴ مفقود

مقام‌های محلی چین اعلام کردند بر اثر ریزش ناشی از بارندگی یک کوه در حاشیه رودخانه «ووجیانگ» در شهر چونگ‌چینگ، دست‌کم ۸ نفر جان باختند و ۳۴ نفر مفقود شدند. در این حادثه بیش از ۱۰ ساختمان مسکونی زیر آوار مدفون شدند و عملیات جست‌وجو و نجات با حضور صدها امدادگر ادامه دارد.