عکس: ریزش کوه در چونگچینگ چین؛ ۸ کشته و ۳۴ مفقود
مقامهای محلی چین اعلام کردند بر اثر ریزش ناشی از بارندگی یک کوه در حاشیه رودخانه «ووجیانگ» در شهر چونگچینگ، دستکم ۸ نفر جان باختند و ۳۴ نفر مفقود شدند. در این حادثه بیش از ۱۰ ساختمان مسکونی زیر آوار مدفون شدند و عملیات جستوجو و نجات با حضور صدها امدادگر ادامه دارد.
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برچسبها:عکس خبری ریزش کوه چونگ چینگ چین حاشیه رودخانه ووجیانگ
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