سنتکام مدعی پایان هفتمین شب حملات علیه ایران شد
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد که برای هفتمین شب متوالی، با استفاده از جنگندهها، پهپادها و ناوهای جنگی، شماری از زیرساختها و مراکز نظامی ایران را هدف قرار داده است.
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سنتکام در بیانیهای از پایان هفتمین شب متوالی حملات تجاوزکارانه این کشور علیه ایران خبر داد.
به گزارش ایارن به نقل از مهر؛ سنتکام مدعی شد در این دور از حملات، مراکز دیدهبانی، زیرساختهای نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و برخی توانمندیهای دریایی ایران هدف قرار گرفتهاند.
براساس این بیانیه، ارتش آمریکا برای اجرای حملات خود از جنگندهها، پهپادها، ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی استفاده کرده است.
مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل دقیق اهداف، نتایج حملات و خسارات احتمالی منتشر نکردهاند و ادعاهای مطرحشده در بیانیه سنتکام نیز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
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این هفت شب(بر ما) گذشت. تلخ هم گذشت! اما منتظر باشید شبی را که برای شما صبح و سحر ندارد!!!
چند شب دیگر را اینگونه تدارک دیده اید؟؟؟
چند شب دیگر را اینگونه تدارک دیده اید؟؟؟
نظامیان ما قطعاً در راستای وظایف برنامه های خاصی رو برای پاسخ دارند