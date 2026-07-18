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کد خبر: ۱۳۸۵۲۳۱
بازدید: ۴۶۰۱

عکس: اولین سالگرد شهادت «حاج رمضان» در مسجد امام صادق (ع)

نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاج محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، عصر جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، فرماندهان لشکری و همرزمان این شهید گرانقدر در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد. در این مراسم، یاد و خاطره مجاهدت‌های این فرمانده دلاور گرامی داشته شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سالگرد شهادت حاج رمضان سردار سرلشکر پاسدار حاج محمد سعید ایزدی مسجد امام صادق (ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.