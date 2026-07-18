عکس: اولین سالگرد شهادت «حاج رمضان» در مسجد امام صادق (ع)
نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاج محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، عصر جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری، فرماندهان لشکری و همرزمان این شهید گرانقدر در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد. در این مراسم، یاد و خاطره مجاهدتهای این فرمانده دلاور گرامی داشته شد.
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