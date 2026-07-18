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حمله آمریکا به زیرساخت‌های هرمزگان+جزییات

در پی حملات ارتش آمریکا به نقاطی از استان هرمزگان، بخش‌هایی از زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیسات آب و برق استان هرمزگان مورد حمله قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۹
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4233 بازدید
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حمله آمریکا به زیرساخت‌های هرمزگان+جزییات

صبح شنبه بر اساس گزارش‌های اولیه، نقاطی از جزیره هرمز مورد حمله قرار گرفته که هنوز مشخص نشده است چه نقطه‌ای دقیقا مورد حمله بوده است اما صدای انفجارها و دود ناشی از آن توسط مردم بومی شنیده و دیده شده و استانداری هرمزگان نیز اصابت پرتابه‌های دشمن را تأیید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، همچنین تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی غرب شهرستان جاسک با اصابت موشک‌های ارتش تروریستی آمریکا هدف قرار گرفته و آسیب دیده است و همین امر موجب شده تا آب بخش عمده‌ای از روستاهای غرب جاسک با قطعی و ناپایداری مواجه شود.

این‌حمله جنایت جنگی محسوب می‌شود و پیش تر در دوره‌های قبلی جنگ، آمریکا آن را در قبال مردم قشم و مردم سیریک مرتکب شده بود.

در حملاتی که از شامگاه جمعه آغاز شده است نیز، چهار نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان دچار خسارت شده است.

تونل شهید میرزایی در مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس–سیرجان و دو پل در محور سه‌راه میناب به سمت رودان از جمله زیرساخت‌های آسیب‌دیده گزارش شده‌اند.

در پی این حوادث، نیروهای راهداری، امدادی و دستگاه‌های اجرایی استان در محل‌های آسیب‌دیده حضور یافته‌اند و عملیات ایمن‌سازی، ارزیابی میزان خسارات، بازگشایی مسیرها و ایجاد راه‌های جایگزین در حال انجام است.

همچنین از شهروندان خواسته شد تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیرضروری در محورهای آسیب‌دیده خودداری کنند.

در جزیره لارک نیز، دشمن به یکی از دکل‌های کنترل ترافیک دریایی حمله کرد و تلاش داشت توان کنترل و نظارت جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز را کاهش دهد.

حملات در جزیره قشم و شهرستان سیریک نیز خوشبختانه موجب آسیب به زیرساخت‌های شهری نشده است اما تاکنون بر اثر حملات به پل‌ها و تونل‌های هرمزگان چندین نفر به شهادت رسیده و زخمی شده‌اند و علاوه بر پل‌ها و تونل‌ها، خودروهای مردم در آتش سوخته است.

در شهر بندرعباس نیز دشمن مجددا به برخی اهدافی که در روزهای گذشته حمله کرده بود، حمله کرده است.

با وجود حملات، طبق بررسی‌های انجام شده کنترل کامل تنگه هرمز در دست نیروی دریایی سپاه پاسداران است و هر کشتی‌ که بخواهد از دستورات سرپیچی کند با واکنش قاطعانه دلاورمردان ایرانی روبرو می‌شود.
 

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حمله به ایران هرمزگان تجاوز آمریکا به ایران سیریک تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
8
پاسخ
همه زیر ساختها را خواهد زد قمار باز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
7
پاسخ
نیروهای مسلح جواب کوبنده تر بدهند
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
8
پاسخ
تنها راه باز بازدارنده برای حملات متجاوزانه آمریکا، زدن زیر ساخت های نفتی و گازی منطقه است...
اینکه امریکا زیرساخت هایی، مثل پل و آب شیرین کن و.....را می زند ولی به زیرساخت های نفتی کشور، کاری ندارد، صرفا برای آن است که از انهدام پالایشگاه های های نفتی منطقه، توسط ما وحشت دارد.......و لذا باید از این وحشت آنها استفاده کرد و مطمئن باشید اگر زیر ساخت های نفتی منطقه را هدف بگیرم و تهدید کنیم که در صورت ادامه تجاوز، پالایشگاه ها را به آتش خواهیم کشید، و نخواهیم گذشت یک قطره نفت از منطقه توسط هیچ کس صادر شود، جنگ کاملا متوقف خواهد شد...

زدن پایگاه های نظامی آمریکا، هیچ سودی برای ما نخواهد داشت و می بینید که هیچ اثر بازدارندگی نداشته و فقط موشک های مان را به پایان می رساند....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
5
پاسخ
نیروهای مسلح قهرمان ،امارات فراموش نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
4
پاسخ
برج خلیف فکر نمی کنید زیادی ارتفاع دارد . دبی فکر نمی کنید زیادی برق می زند . جزایر مصنوعی ساخته شده خروار خروار خاک و سنگ کشورمان هم نبایستی رویایی باقی بماند . بحرین هم همینطور . یک زمانی مثل شده کویت . حالا برزخی بنام کویت . و عربستان . حیف که مکه و مدینه دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
2
پاسخ
سامانه های دفاعی و پدافند کجا هستن؟
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