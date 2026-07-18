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حمله پهپادی ایران به مراکز نظامی آمریکا در بحرین

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پانزدهمین مرحله عملیات صاعقه، پایگاه و مراکز ارتش تروریستی آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۷
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حمله پهپادی ایران به مراکز نظامی آمریکا در بحرین

در پاسخ به جنایت‌های استکبار جهانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی کشور، ساعاتی قبل و در مرحله پانزدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «آشیانه و پارکینگ هواپیماها»، «مخازن سوخت» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین، از مهم‌ترین مراکز عملیاتی  و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب  می شود که به دلیل قرار داشتن تاسیسات و تجهیزات حیاتی  به عنوان نقطه اتکای عملیات های آمریکا علیه اهداف منطقه‌ای به ویژه کشورمان عمل می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد شهیدان مظلوم جنایت‌های اخیر دشمن زبون، تاکید کرد: جنوب سرفراز ایران، بخش مهمی از دفاع و استقامت مردمان غیور این خطه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و تاب‌آوری امروز در برابر جنایات دشمن خبیث است. جان فدای این مردم غیور و آحاد ملت بزرگ ایرانیم و بر تکلیف سربازی خود برای دفاع از این سرزمین افتخار می‌کنیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
صمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
0
پاسخ
آآآآآی داداش نظامی عزیز! خسته نباشید. دمتون گرم. ولی چرا انقدر مراعات می کنید؟ بزنید همه آب شیرین کن های این جوجه کشورها رو نابود کنید. برگردن به همون عصر حجر که اربابشون دوست داره.
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