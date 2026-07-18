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زلزله هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۶:۰۷ صبح شنبه حوالی شهرستان بندرخمیر در استان هرمزگان را لرزاند
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۵
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زلزله هرمزگان را لرزاند

بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۶:۰۷ و ۳۷ ثانیه صبح شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در محدوده مرز خلیج فارس، جزیره قشم و هرمزگان و در حوالی بندرخمیر به وقوع پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر پایه این گزارش، کانون زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۵.۴ و عرض جغرافیایی ۲۶.۷۱ و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد این زمین‌لرزه در فاصله ۳۲ کیلومتری بندرخمیر، ۴۱ کیلومتری لافت و ۴۸ کیلومتری بندر کنگ رخ داده و فاصله آن تا مرکز استان هرمزگان، شهر بندرعباس، ۱۰۱ کیلومتر است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومیت ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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