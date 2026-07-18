وزارت دفاع کویت: مورد حمله ایران قرار گرفتیم

سخنگوی وزارت دفاع کویت در بیانیه‌ای به تشریح عملیات موشکی و پهپادی روز جمعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه دشمن آمریکایی در این کشور پرداخت.

وزارت دفاع کویت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این کشور بار دیگر مورد حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. وزارت دفاع کویت در این اطلاعیه به شهروندان خود اعلام کرد که در صورت شنیده شدن صدای انفجار، این صداها مربوط به سامانه‌های پدافندی است.

به گزارش تابناک؛ وزارت کشور بحرین نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آژیرهای خطر به صدا درآمده‌اند و شهروندان و اتباع مقیم این کشور آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند.

سرهنگ ستاد سعود عبدالعزیز العطوان در بیانیه شماره ۷۵ خود اعلام کرد که از بامداد جمعه اهدافی در این کشور مورد حمله پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

وی مدعی شد: در این عملیات‌ها که با موشک‌های بالستیک و پهپاد انجام شده، به شماری از زیرساخت‌های وابسته به ارتش کویت حمله شده است.

سخنگوی وزارت دفاع کویت همچنین ادعا کرد که در حملات ایران، چند زیرساخت حیاتی از جمله یک نیروگاه برق و یک مرکز تصفیه آب هدف قرار گرفت که باعث وقوع آتش سوزی در آنها شده است.