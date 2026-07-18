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واکنش بقایی به جنایات جدید آمریکا در هرمزگان

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به قدرت‌نمایی آمریکا از طریق ارتکاب جنایات جنگی و کشتار بی‌گناهان اشاره و تاکید کرد که ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۳
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واکنش بقایی به جنایات جدید آمریکا در هرمزگان

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویر هشت شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان در شبکه ایکس نوشت: آمریکا می‌خواهد با حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار بی‌گناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد.

وی افزود: شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا بار دیگر مرتکب جنایات جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان، ۸ هم‌وطن شامل ۴ زن و ۴ مرد، از جمله دو برادر معلول، را به شهادت رساند.

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