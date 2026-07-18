واکنش بقایی به جنایات جدید آمریکا در هرمزگان
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به قدرتنمایی آمریکا از طریق ارتکاب جنایات جنگی و کشتار بیگناهان اشاره و تاکید کرد که ملت ایران امروز بیش از هر زمانی متحد و مصمم است.
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به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویر هشت شهید حملات جنایتکارانه ۲۶ تیرماه آمریکا به استان هرمزگان در شبکه ایکس نوشت: آمریکا میخواهد با حمله به زیرساختهای غیرنظامی و کشتار بیگناهان، به اصطلاح «قدرت» خود را به رخ بکشد.
وی افزود: شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا بار دیگر مرتکب جنایات جنگی شد و با حمله به چند پل و محله مسکونی در استان هرمزگان، ۸ هموطن شامل ۴ زن و ۴ مرد، از جمله دو برادر معلول، را به شهادت رساند.
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