تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران

ویدیویی از فعالیت گسترده حمل و نقل هوایی نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اروپا امروز به سمت پایگاه‌های خاورمیانه، به ویژه انتقال بسیاری از جت‌های جنگنده به اردن و اسرائیل را می‌بینید. منابع غربی مدعی شدند این اقدام در راستای آماده‌سازی برای افزایش حملات علیه خاک ایران در روزهای آینده صورت می‌گیرد.