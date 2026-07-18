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تعداد بازدید : 6509
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کد خبر:۱۳۸۵۲۲۰
کد خبر:۱۳۸۵۲۲۰
15638 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران

ویدیویی از فعالیت گسترده حمل و نقل هوایی نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اروپا امروز به سمت پایگاه‌های خاورمیانه، به ویژه انتقال بسیاری از جت‌های جنگنده به اردن و اسرائیل را می‌بینید. منابع غربی مدعی شدند این اقدام در راستای آماده‌سازی برای افزایش حملات علیه خاک ایران در روزهای آینده صورت می‌گیرد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر نقل و انتقال نظامی جنگ ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
25
30
پاسخ
قبل از اینکه شدیدتر‌ بزنند، بزنید یکی دو کشور کوچک رو محو کنید. اگر نکنید شرایط خیلی خیلی سخت خواهد شد. بازدارندگی یعنی حذف حکام بحرین و کویت و سپس قطر و امارات.
عجب
|
United States of America
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
13
19
پاسخ
پس چرا فرودگاه ها زده نمی شه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
واقعا چرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
17
17
پاسخ
همین نقاط را زیر آتش بگیرید
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
17
28
پاسخ
ایران رو زمین سوخته میکنن
بمب اتم رو بسازین
امیر 114
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
16
14
پاسخ
من یه پیشنهاد برای نیروه های مسلح دارم به پهپاد موشک هوا به هوا کوتاه برد نصب کنید و با اون پهپاد هواپیما های نظامی آمریکا که مهمات می آرن رو در آسمان کشورهایی که با آمریکا هستند منهدم کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
21
7
پاسخ
آنها در تلاش برای فریب ما هستند. اما اینلار به شدت ناکام مانده و هلاک می شوند. تنها را نجاتشان گریز است که آن را هم بر روی خود بسته اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
23
10
پاسخ
آمریکا به خاطر صهیونیست ها دارد گور خود را دوباره می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اسراییل امریکا و اعراب را وارد جنگ کرد و خودش کشید کنار، همون روش تفرقه بینذار و حکومت کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
18
14
پاسخ
همه را با موشک بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
11
پاسخ
تا نیروگاهای برق کشورهای عربی زده نشه.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اگر هم همه ی کشورهای عربی با خاک یکسان بشه برای امریکا مهم نیست

بهتر بگی تا سربازان امریکایی کشته نشه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
9
10
پاسخ
به مقر ارتش تروریستی آمریکایی ها در منطقه حمله زمینی کنیم نباید در آرامش باشند. سیستم تصمیم گیری هاشون رو مختل کنید
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