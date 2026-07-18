نبض خبر
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
ویدیویی از فعالیت گسترده حمل و نقل هوایی نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اروپا امروز به سمت پایگاههای خاورمیانه، به ویژه انتقال بسیاری از جتهای جنگنده به اردن و اسرائیل را میبینید. منابع غربی مدعی شدند این اقدام در راستای آمادهسازی برای افزایش حملات علیه خاک ایران در روزهای آینده صورت میگیرد.
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برچسبها:نبض خبر نقل و انتقال نظامی جنگ ایران و آمریکا ویدیو
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قبل از اینکه شدیدتر بزنند، بزنید یکی دو کشور کوچک رو محو کنید. اگر نکنید شرایط خیلی خیلی سخت خواهد شد. بازدارندگی یعنی حذف حکام بحرین و کویت و سپس قطر و امارات.
پس چرا فرودگاه ها زده نمی شه؟
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ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
من یه پیشنهاد برای نیروه های مسلح دارم به پهپاد موشک هوا به هوا کوتاه برد نصب کنید و با اون پهپاد هواپیما های نظامی آمریکا که مهمات می آرن رو در آسمان کشورهایی که با آمریکا هستند منهدم کنید
آنها در تلاش برای فریب ما هستند. اما اینلار به شدت ناکام مانده و هلاک می شوند. تنها را نجاتشان گریز است که آن را هم بر روی خود بسته اند.
آمریکا به خاطر صهیونیست ها دارد گور خود را دوباره می کند.
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ناشناس| |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تا نیروگاهای برق کشورهای عربی زده نشه.....
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ناشناس| |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بهتر بگی تا سربازان امریکایی کشته نشه ...